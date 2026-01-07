El Valencia cierra el fichaje de Umar Sadiq

Punto final al culebrón Umar Sadiq. Tras acelerar en la operación por el nigeriano en las últimas horas, el Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para cerrar definitivamente el fichaje del futbolista, que se incorporará al equipo de Carlos Corberán para reforzar la parcela ofensiva, una de las peticiones más claras del técnico a la dirección deportiva.

El acuerdo, según ha adelantado Tribuna Deportiva y puede confirmar SUPER, se completa en un traspaso por el que el Valencia paga a la Real Sociedad alrededor de 3 millones de euros más otra cantidad en variables, una inversión que el club blanquinegro pudo llevar a cabo el pasado verano cuando también estuvo negociando durante semanas con el conjunto txuri urdin, pero que, finalmente, decidió no acometer. Ahora, meses más tarde y con el equipo en descenso, el traspaso se da.

La intención del futbolista, una vez cerrado el fichaje, es viajar hoy a Valencia e incorporarse a la disciplina blanquinegra cuanto antes con vistas a estar disponible para su nuevo técnico ya para el próximo partido de liga, en el que el conjunto valencianista recibe al Elche en Mestalla (sábado a la 21 horas). Este miércoles ya se ha despedido de sus compañeros y 'staff' técnico de la Real e incluso se ha publicado una foto de despedida.

Historia de Instagram de despedida de Sadiq / Instagram

Acelerón desde Vigo y Corberán, clave

Sadiq era la opción preferida para la delantera desde antes de iniciar el mercado, pero no fue hasta después de la derrota ante el Celta de Vigo cuando el Valencia hizo un acelerón definitivo por el jugador. Corberán, que llevaba tiempo pidiendo refuerzos en ataque, y a nivel general, insistió en que su fichaje era una necesidad y apretó para que llegara Sadiq, sin valorar otras alternativas.

Umar Sadiq, con la camiseta de la Real Sociedad de esta temporada / EP

La voluntad de Sadiq, decisiva

Que el futbolista haya seguido priorizando el Valencia, incluso después de que la operación se cayera en verano, también ha sido un factor decisivo. Sadiq ya presionó a la Real para recalar en el Valencia hace algunos meses y su voluntad ha sido la misma en estos primeros días del mercado de enero.

La Real, a pesar del poco protagonismo del jugador en los primeros meses de competición y que el nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, tampoco lo tachó de imprescindible, no ha puesto las cosas sencillas, recalcando en todo momento que buscaban una contraprestación económica que fuera interesante. Finalmente, el club donostiarra se embolsa alrededor de tres millones de euros fijos, que pueden ser cuatro si se cumplen algunas variables.

Umar Sadiq celebra un gol con el Valencia en Mestalla, estadio donde cayó en gracia del valencianismo / SD

El recuerdo de lo que fue

Corberán siempre lo ha tenido claro: era Sadiq o Sadiq. No precisamente por el rendimiento que estaba dando en la Real, sino por el que dio en su primera etapa en el Valencia en el tramo final de la temporada 2024/25. El nigeriano llegó el pasado mes de enero, aunque en aquella ocasión como cedido, y ayudó al Valencia con cinco goles importantes en su remontada de la segunda vuelta.

Sadiq se ganó el cariño de la afición, también con esfuerzo y sacrificio más allá del rendimiento, y la aprobación del cuerpo técnico, que ha presionado un año más tarde para su vuelta. Con la llegada de Sadiq, Corberán completa la punta de lanza, en la que ya estaban Hugo Duro y Lucas Beltrán, pero sigue necesitando refuerzos en muchas demarcaciones más.