El Valencia se queda otra vez sin entradas visitantes ante el Getafe

El Valencia CF no podrá contar con el apoyo de su afición en el Coliseum en el partido ante el Getafe correspondiente a la jornada 20 de liga que se disputa el 18 de enero a partir de las 14 horas. El estadio azulón se encuentra actualmente en obras y la zona visitante no está habilitada, por lo que no habrán entradas disponibles para la afición valencianista.

El Valencia lo ha anunciado en sus canales oficiales de comunicación a través de siguiente comunicado: El Valencia CF informa a sus aficionados de que no dispondrá de entradas de público visitante para el partido ante el Getafe CF, previsto para el próximo domingo 18 de enero (14:00) en el Estadio Coliseum.

El conjunto local ha comunicado que debido a las obras que está llevando a cabo en su estadio no cuenta actualmente con una zona habilitada para aficiones visitantes y, por tanto, no podrá facilitar al Club entradas para la asistencia de valencianistas.

Segundo partido sin zona visitante

Es la segunda vez esta temporada que la afición valencianista no podrá asistir a la grada visitante de un estadio. El pasado uno de diciembre, en el partido ante el Rayo Vallecano, tampoco pudo asistir a Vallecas porque el conjunto franjirrojo no tenía zona visitante habilitada.

Reencuentro con Bordalás

En lo deportivo, será un partido de alta tensión entre dos equipos que no atraviesan un buen momento. Los tres puntos se antojan clave en la carrera por la salvación y el Valencia tendrá que disputarlos sin el aliento de una afición concentrada en la grada visitante.