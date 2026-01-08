Ya hay horario para el partido de octavos de Copa del Rey contra el Burgos

El Valencia CF se enfrentará al Burgos CF en los octavos de final de la Copa del Rey el próximo jueves 15 de enero a las 21:00 horas. El conjunto valencianista tiene un apretado calendario por delante en las próximas semanas, empezando por el compromiso en LaLiga frente al Elche de este sábado en Mestalla y que le llevará a jugar tres partidos en poco más de una semana con la visita a El Plantío y posteriormente el choque frente al Getafe en el Coliseum apenas tres días después.

No será una eliminatorio fácil para los de Corberán ante el Burgos a pesar de tratarse de un conjunto de la LaLiga Hypermotion. De hecho es un partido trampa, el cruce copero de octavos se decide a partido único, por lo que el factor Mestalla desaparece de la ecuación. Por otro lado, deberán prepararse para un partido más exigente de lo habitual en lo físico por cuestiones climáticas. Sin ir más lejos, se espera que el choque se juegue a una temperatura próxima a los tres grados, sin descartar lluvia o incluso nieve. Además, el Valencia CF llegará en plena crisis deportiva, ocupando puestos de descenso y entre los partidos frente al Elche en Mestalla y Getafe en el Coliseum .

Calendario del Valencia de enero

Valencia-Elche sábado 10 de enero a las 21:00 horas

Burgos-Valencia jueves 15 de enero a las 21:00 horas

Getafe-Valencia domingo 18 de enero a las 14:00 horas

Valencia-Espanyol sábado 24 de enero a las 16:15 horas