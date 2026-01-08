Horario y dónde ver el Valencia-Elche

Tras empezar con mal pie en año en Balaídos, el Valencia CF necesita cambiar de dinámica en este nuevo compromiso de LaLiga en Mestalla frente al Elche CF. El duelo autonómico, partido correspondiente a la jornada 19 de LALIGA EA SPORTS 2025-2026, se disputará el sábado, 10 de enero de 2026 a las 21:00 horas. Los de Carlos Corberán, en zona de descenso, solo pueden pensar en sumar una victoria en este primer partido en casa en 2026.

Este encuentro, último de la primera vuelta de la competición, es todo un examen para el conjunto valencianista que espera que este sea el inicio de una gran remontada, como la pasada temporada, para alejarse cuanto antes de los puestos más bajos de la clasificación.

Igualará mejor racha sin perder en Mestalla con Corberán

El Valencia igualará su mejor racha sin perder como local desde que se hizo cargo del equipo su actual preparador, Carlos Corberán, si consigue puntuar en dicho compromiso. El conjunto valenciano acumula cuatro partidos consecutivos sin perder y cayó por última vez ante su afición el pasado 25 de octubre, cuando sucumbió ante el Villarreal por 0-2 con goles de Gerard Moreno y Comesaña. Desde entonces su balance ha sido de un triunfo y tres empates, puesto que se ha impuesto al Levante (1-0) y ha firmado tablas contra Betis (1-1), Sevilla (1-1) y Mallorca (1-1).

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

Solo ha perdido una vez con el Elche en Mestalla

El Valencia recibirá este sábado al Elche en Mestalla únicamente ha sufrido una derrota frente al equipo franjiverde en su estadio, registrada en la temporada 1965-66 por 1-2. En ese partido disputado el 26 de diciembre de 1965, el Valencia de Sabina Barinaga se adelantó con un gol de Vicente Navarro en el tercer minuto de partido, pero el equipo del brasileño Otto Bumbel remontó el partido con un gol de Juan Gualberto Casco marcado dos minutos después y otro de Luciano Sánchez García ‘Vavá’ en el 41.

Desde entonces, el Valencia ha cosechado a lo largo de esos sesenta años trece victorias y cuatro empates ante los ilicitanos, con un empate como resultado más reciente en la novena jornada de la temporada 2022-23. La visita más reciente del Elche a Mestalla fue el 15 de octubre de 2022, un partido al que el equipo dirigido por aquel entonces por Gennaro Gattuso llegaba séptimo con 13 puntos, mientras que el equipo de Jorge Almirón, que afrontaba su primer partido, era colista con dos puntos.

Dónde ver el partido

El partido entre Valencia y Elche de la jornada 19 de LaLiga 2025/26 se podrá ver en tv por DAZN LaLiga, además podrás seguir los comentarios al minuto del encuentro en la web de Superdeporte.es. Este partido se disputará en el Estadio de Mestalla el sábado 10 de enero a las 21:00 horas.