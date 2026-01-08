El mercado de fichajes del Valencia CF, pendiente de la decisión de quirófano de Diakhaby

La importante lesión muscular de Mouctar Diakhaby puede irse más allá de los dos meses iniciales previstos. El central del Valencia CF se ha sometido a pruebas durante las últimas horas y el cuerpo médico valora la posibilidad, cada vez más probable, de que el guineano pase por quirófano para recuperarse sin riesgos de recaída de la lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha sufrida durante el partido ante el Celta de Vigo. La misma que sufrió el pasado mes de octubre y que ya le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante dos meses.

El jefe de los servicios médicos del Valencia CF informó en primera instancia que Diakhaby iba a seguir un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en Paterna hasta mejoría clínica. Sin embargo, el jugador se ha sometido a batería extra de pruebas médicas para recabar mayor información encima y valorar la posibilidad, cada vez más probable, de pasar por quirófano aunque eso suponga decir adiós a la temporada. El club valora en estos momentos todos los pros y los contras. Sea cual sea la decisión definitva ('Cope Valencia' ya avanza que será intervenido) se trata de duro golpe para el futbolista que viene de superar una grave lesión de rodilla que estuvo a punto de suponer su retirada del fútbol profesional y, por supuesto, para Corberán.

La lesión de Diakhaby tendrá consecuencias en el mercado de invierno del Valencia. Antes de la lesión de Mouctar ya hacía falta la incorporación de un central. Con la rotura muscular del guineanotodavía es más urgente. El técnico ya ha trasladado al club en las últimas horas la necesidad de acelerar la llegada de un refuezo en el centro de la defensa después del último contratiempo de Diakha. Con Umar Sadiq ya fichado en propiedad hasta el próximo 30 de junio de 2028, firmar un central ahora mismo es prioritario.

Al Valencia de Corberán le crecen los enanos. El club arrancó el mercado con la prioridad de fichar, en ese orden, un '9', un central y un mediocentro. Ahora mismo con la lesión de Diakhaby la llegada del defensa es urgente. El club lleva buscando central desde hace dos meses, pero la lesión de Diakhaby y los problemas defensivos del equipo obliga al club a acelerar su llegada. Lo que no cambia es el perfil. Se busca un central de garantías (zurdo o que pueda jugar en el perfil izquierdo) que forme pareja titular en el centro de la zaga con César Tárrega.

El equipo afronta el tramo más crítico de la temporada con solo dos centrales de confianza para Corberán: César Tárrega (renovado hasta 2030) y Copete (fichado procedente del Mallorca hasta 2029). El tercero en discordia es un Eray Cömert (solo un partido titular esta temporada) que arrancó enero en el mercado a la espera de una posible salida. El técnico mientras tanto se verá obligado a echar mano de los centrales de la Academia Rubo Iranzo y Alejandro Panach.

Más margen de Fair Play

La lesión de Diakhaby no solo precipita en clave mercado el fichaje de un central. El Valencia podría tener más margen de Fair Play para enero siempre y cuando la comisión médica de LaLiga acredite que la lesión del central supera los cuatro meses y el club tramite su baja federativa siempre con el visto bueno del jugador.