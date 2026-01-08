Premio doble para el joven talento del Valencia CF Jaume Durà (17 años)

Jaume Durà quema etapas a la velocidad de la luz. El joven talento del Valencia CF ha recibido un doble premio este jueves. El canterano ha tenido la oportunidad de entrenar a las órdenes de Carlos Corberán en el primer equipo y ha sido convocado por el seleccionador nacional sub-18 para para un amistoso de nivel contra Italia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La Selección española sub-18 será la encargada de abrir el telón de 2026, el primero de los equipos nacionales en estrenarse en un año repleto de ilusiones y de desafíos apasionantes. De este modo, el combinado de David Tenorio jugará el miércoles 14 de enero ante Italia un partido amistoso internacional en el Campo A de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (11:30 horas), excelente prueba para una generación que este año competirá en el nuevo formato clasificatorio para el Europeo de 2027.

Para la ocasión, David Tenorio ha confeccionado una lista con 22 jugadores. El grupo se concentrará el lunes 12 al mediodía y trabajará en la Ciudad del Fútbol para llegar en plenas condiciones al encuentro ante los italianos, un rival siempre complicado en todas sus categorías. Servirá, además, para que los futbolistas de esta generación se rueden con vistas a la Ronda 1 del Europeo de 2027 que se celebra en marzo, en la que España se medirá con Inglaterra, Croacia y Bulgaria.

Intocable desde noviembre

El mediocentro valenciano Jaume Durà vive uno de los momentos más dulces de su joven carrera. Tras haber pasado por las categorías sub-15, sub-16 y sub-17 de España, el futbolista del Valencia Mestalla recibió en noviembre su primera convocatoria con la sub-18, un reconocimiento al excelente trabajo que viene realizando en la academia blanquinegra.

Sin representantes en la Sub-19

Paco Gallardo, seleccionador sub-19, ha hecho pública, este jueves, una lista de 22 jugadores para enfrentarse a Italia el próximo 14 de enero. El Valencia, a diferencia de la Sub-18, no tiene ningún representante. El Villarreal, por su parte, aporta dos futbolistas: José Ángel Gaitán y Hugo López.