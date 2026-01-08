Comunicado oficial: El Valencia CF anuncia el fichaje de Umar Sadiq: "He tornat"

El mercado de fichajes del verano dejó varias tareas pendientes. Sin duda, la más importante fue la ausencia de un '9' puro y es que la 'operación Sadiq' quedó colgando a última hora tras fracasar el tira y afloja entre Valencia CF y Real Sociedad. Ahora, una de esas asignaturas pendientes ha sido recuperada tras cerrarse la incorporación del delantero nigeriano. Con el equipo en descenso, toda ayuda es poca y las buenas impresiones que dejó el atacante el curso pasado son suficientes para ilusionar, aunque sea en parte, a un vestuario y grada en serio riesgo de depresión.

F. Calabuig

Sadiq llegó este miércoles por la tarde y su primera parada fue la Ciudad Deportiva de Paterna para empezar a someterse a las pruebas habituales. Este jueves remató las pruebas y se puso al servicio de Corberán para entrenar con sus compañeros. El delantero firma hasta el 30 de junio de 2028 por una cantidad superior a los 4 millones de euros más variables. A su llegada al hotel ya por la noche no ha escondido su ilusión por volver al Valencia: "Tenía muchas ganas de volver". Su primer mensaje a la afición no podía ser otro: "Amunt Valencia".

Sadiq con Gourlay / VCF

"Ha tornat"

El Valencia ha anunciado la vuelta del delantero a través de un vídeo en el que Sadiq viste la camiseta del Valencia CF en su segunda etapa como blanquinegro. El vídeo incluye algunos de sus goles y se cierra con dos palabras del delantero en valenciano: "He tornat"

Comunicado oficial

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para la incorporación de Sadiq Umar. El delantero internacional por Nigeria (Kaduna, 02/02/1997) regresa al Camp de Mestalla con una vinculación contractual hasta junio de 2028.

Con la camiseta del Valencia CF, Sadiq participó la temporada pasada en 19 partidos y anotó seis goles desde su llegada en el mes de enero, convirtiéndose en una pieza clave y con un impacto claro en el frente de ataque a lo largo de una segunda vuelta en la que el equipo mejoró considerablemente sus resultados.

Su poderío físico, su dominio del juego aéreo y su capacidad para generar peligro tanto en balones largos como en jugadas de asociación le valieron, junto a su carisma, para ganarse rápidamente el cariño del valencianismo en una etapa en la que, además, recibió el premio el Mejor Gol de LALIGA EA SPORTS del mes de marzo por su tanto de espuela ante el CA Osasuna.

La llegada del delantero de 28 años, que cuenta con una dilatada experiencia en distintas ligas y ha demostrado su capacidad para dar un buen rendimiento con la camiseta del Valencia CF, aportará más versatilidad, recursos y competitividad a la delantera del equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

Presentación

La presentación del delantero tendrá lugar este viernes, 9 de enero, a las 10:00 horas en el Media Center de la Ciutat Esportiva de Paterna.