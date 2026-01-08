El Valencia CF se mueve por Kenay Myrie: refuerzo para el Mestalla y apuesta de proyección

El Valencia CF vuelve a mirar al mercado internacional con la Academia VCF como punto de partida y el futuro del primer equipo como horizonte. El nombre que ha irrumpido con fuerza en la agenda de la entidad de Mestalla es el de Kenay Myrie Reyes, lateral derecho del Deportivo Saprissa y una de las grandes promesas del fútbol costarricense. Según ha avanzado el periodista Kevin Jiménez, las conversaciones entre clubes ya están en marcha y la fórmula que se maneja es una cesión con opción de compra, un tipo de operación que el Valencia CF conoce bien tras el precedente de la llegada de Warren Madrigal.

El joven futbolista, nacido en Alajuela en 2006, llegaría inicialmente para reforzar al Valencia Mestalla, que atraviesa un momento delicado en el Grupo 3 de Segunda Federación. El equipo dirigido por Miguel Ángel Angulo sigue inmerso en la lucha por salir de los puestos de descenso y el mercado invernal se presenta como una oportunidad clave para cambiar la dinámica deportiva.

Un refuerzo urgente para Angulo…

La necesidad inmediata del filial es evidente. El empate reciente ante el Barça Atlètic dejó buenas sensaciones, pero no alivió una clasificación que obliga al club a moverse en enero. Las posiciones marcadas en rojo son claras: lateral derecho, mediocentro, extremo y delantero centro. En ese contexto, Kenay Myrie encaja a la perfección por perfil, edad y proyección.

El lateral costarricense ya es un fijo en el primer equipo de Saprissa y, pese a su juventud, ha dado un paso adelante notable esta temporada. En el curso 2025/26 acumula 19 partidos oficiales, con cuatro goles y tres asistencias, cifras poco habituales para un defensor y que reflejan su enorme capacidad ofensiva. Además, ya ha debutado con la selección absoluta de Costa Rica, un detalle que refuerza su condición de futbolista en claro crecimiento.

Un perfil moderno que seduce en Paterna

Myrie responde al prototipo de lateral que buscan hoy los grandes clubes europeos. Es potente, profundo, con zancada larga y facilidad para llegar al área rival, incluso actuando como carrilero. Su físico impone respeto (roza el 1,90 de altura) y su despliegue por banda le convierte en un jugador diferencial en contextos de ida y vuelta.

Kenay Myrie tras anotar un gol con el Deportivo Saprissa / INSTAGRAM: deportivo_saprissa

Desde hace meses, el Valencia maneja informes sobre él. No es una irrupción improvisada: el seguimiento es continuo y se apoya, además, en la buena relación institucional con Saprissa y en el precedentede Warren Madrigal, auunque este no gozase de oportunidades en el primer equipo del Valencia CF.

Reconocimiento internacional del CIES

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) ha situado a Kenay Myrie entre los laterales Sub-20 más completos del mundo en su Scouting Report 2025. El informe, que analiza a futbolistas menores de 20 años fuera de las cinco grandes ligas, destaca su rendimiento defensivo y ofensivo, su físico y su impacto en el juego. El jugador del Deportivo Saprissa ocupa la octava posición del ranking, con una valoración de 75,3 sobre 100, confirmando su proyección internacional.

Kenay Myrie tras anotar un gol con el Deportivo Saprissa / INSTAGRAM: deportivo_saprissa

Una operación a medio plazo… con vista al primer equipo

Las negociaciones avanzan sobre una cesión con opción de compra que podría extenderse más allá de junio de 2026, con la idea de que Kenay complete la segunda mitad de la presente temporada y el curso 2026/27 al completo en Valencia. Según datos de portales especializados como Transfermarkt, Kenay Myrie ya está tasado en torno a los 800.000 euros, prácticamente el doble que hace solo unos meses. Una cifra significativa para un futbolista de 19 años, pero que el Valencia CF considera razonable si se confirma su progresión en el fútbol europeo.

Thierry, controlado un balón / JM López / R

Más allá de su posible impacto inmediato en el filial, la operación encaja dentro de una planificación deportiva a medio plazo del Valencia CF. El futuro del lateral derecho presenta incógnitas, con Thierry Rendall finalizando contrato este verano y Dimitri Foulquier entrando en una fase avanzada de su trayectoria, lo que obliga al club a explorar alternativas y perfiles en crecimiento. En ese contexto, Kenay Myrie se contempla como una inversión de desarrollo, un futbolista al que pulir en Paterna y en Segunda Federación, evaluando su evolución con el tiempo antes de tomar decisiones mayores, siempre sin presión y con la formación como eje principal.