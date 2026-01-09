Dos bajas y una novedad para Corberán para recibir al Elche
Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada y Julen, lesionado en Vigo, serán los únicos futbolistas ausentes para medirse al conjunto franjiverde
Ugrinic se ha ejercitado con normalidad este viernes y regresa a la convocatoria, con opciones incluso de ser titular
Tras hacer el ridículo en Balaídos la semana pasada, el Valencia regresa a la competición y lo hace en Mestalla, recibiendo al Elche en un partido trascendental para el equipo de Carlos Corberán, al que solo le vale sumar de tres en tres en casa para empezar a salir de una situación que empieza a parecerse a la de la temporada pasada.
A lo largo de la semana, Corberán ha estado expectante por varios de sus futbolistas que estaban en duda por el virus gripal que ha azotado a la plantilla en los últimos días. Jesús Vázquez y Ugrinic han sido los dos futbolistas más afectados en los últimos días, aunque todo hace indicar que ya se encuentran en plenas condiciones.
Y es que, durante la sesión de entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna, la última antes de medirse al Elche, todos los futbolistas a excepción de Diakhaby y Julen Agirrezabala se han ejercitado con normalidad, confirmando su disponibilidad, salvo contra tiempo de última hora, para el partido de este sábado.
¿Ugrinic, de vuelta al once?
El futbolista suizo se perdió el partido contra el Celta precisamente por ese proceso gripal, un contratiempo en su crecimiento dentro del equipo porque venía de ser titular en el último partido de 2025, dejando sensaciones más o menos buenas. Ahora regresa al equipo y lo hace con opciones de ser titular en la medular al lado de Pepelu, que parece haberse ganado definitivamente el puesto de pivote titular. Quien podría quedarse fuera del once en favor de Ugrinic es Javi Guerra, que no atraviesa ni mucho menos por un buen momento.
¿Repite Jesús?
Otra duda para el once está en el lateral zurdo. Ante el Celta jugó Jesús, cada vez con más protagonimo, aunque lo normal es que el capitán Gayà regrese a su lugar tras un partido de descanso.
Diakhaby, hasta la temporada que viene
La importante lesión muscular de Mouctar Diakhaby se irá allá de los dos meses iniciales previstos. El central del Valencia CF se ha sometido a pruebas durante las últimas horas y el cuerpo médico ha tomado la decisión de que el guineano pase por quirófano para recuperarse sin riesgos de recaída de la lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha sufrida durante el partido ante el Celta de Vigo. La misma que sufrió el pasado mes de octubre y que ya le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante dos meses. Pasar por quirófano supone decir adiós a la temporada.
