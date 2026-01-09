Celades vuelve a los banquillos: No entrenaba desde el Valencia CF

Albert Celades se convertirá en las próximas horas en nuevo entrenador del Pafos FC chipriota. El ex del Valencia CF volverá a los banquillos para sustituir al que fuera segundo de Unai Emery en la entidad de Mestalla. Celades tomará el relevo de Juan Carlos Carcedo, que puso fin a su etapa en el fútbol chipriota para aceptar una oferta del Spartak de Moscú.

Celades estaba sin equipo desde que fue cesado en el Valencia en 2020. Dirigió al equipo blanquinegro 41 partidos con solo 16 victorias. El paso de Albert Celades por el banquillo del Valencia CF fue tan breve como intenso. Llegó en septiembre de 2019 como una apuesta inesperada tras la destitución de Marcelino García Toral, un técnico que había devuelto al club a la élite con una Copa del Rey y dos clasificaciones consecutivas para la Champions League. Desde el primer día, Celades convivió con la sombra de su antecesor y con un contexto institucional complejo que condicionó su proyecto.

Sin apenas experiencia en clubes de primer nivel —más allá de su etapa en las categorías inferiores de la selección española y como segundo entrenador del Real Madrid—, Celades asumió el reto con un discurso sereno y una idea clara: un Valencia más combinativo, con mayor protagonismo del balón. El equipo, sin embargo, nunca terminó de reflejar una identidad reconocible. Alternó buenas actuaciones con partidos planos, reflejo de una plantilla dividida entre la herencia competitiva de Marcelino y los nuevos automatismos que proponía el técnico catalán.

En Europa, el Valencia de Celades firmó una de sus noches más recordadas al vencer al Ajax en Ámsterdam y clasificarse para los octavos de final de la Champions League. Un logro que parecía reforzar su figura y dar estabilidad al proyecto. También en Liga el equipo se mantuvo durante gran parte del curso en puestos europeos, compitiendo con irregularidad pero sin descolgarse de los objetivos.

Albert Celades durante un Valencia - Betis / F. CALABUIG

El deterioro sin experiencia

No obstante, las tensiones internas y la falta de respaldo desde los despachos fueron minando su posición. La relación con parte del vestuario se deterioró y los resultados tras el parón por la pandemia terminaron por precipitar su salida. En junio de 2020, con el equipo aún en puestos de Europa League, el club decidió destituirlo, evidenciando una vez más la inestabilidad crónica que rodeaba al Valencia CF. Al final, Celades nunca consiguió conectar del todo con la afición ni dotar al equipo de una personalidad definida.

"Estábamos más solos que la una"

Celades sacó pecho por su etapa en Mestalla recientemente: "Pusimos al Valencia entre los mejores 16 de Europa". El técnico habló en el podcast de Offsiders de muchísimas cosas de su carrera como futbolista y entrenador y lógicamente criticó la gestión de Meriton. "Estábamos más solos que la una", ha dicho sobre cómo se sentía en el banquillo de Mestalla