Corberán desvela los objetivos del Valencia en el mercado de fichajes

El Valencia CF ya ha inaugurado su mercado de fichajes invernal con el fichaje de Umar Sadiq, petición expresa de Carlos Corberán para reforzar la parcela ofensiva, pero el trabajo no está terminado y el club todavía está obligado a reforzar más posiciones.

El principal objetivo ahora mismo es reforzar la posición de central, más todavía desde la lesión de Mouctar Diakhaby, que finalmente debe pasar por quirófano y dice adiós a la temporada. Corberán ha sido claro en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche, manifestando la necesidad de incorporar a un futbolista para esa parcela: "Evidentemente el club irá al mercado para fichar un jugador en su posición", aseguró el técnico.

Sadiq firma con el Valencia CF hasta junio de 2028 / JM López

"Un central es una prioridad. El entrenador lo quiere siempre cuanto antes porque son más opciones de incorporarse y adaptarse. El tiempo, la mentalidad de ser conscientes de la situación y las ganas de ayudar al equipo", añadió.

Uno seguro... ¿pueden ser dos?

La realidad es que incorporar a un central ya era una objetivo antes incluso de la lesión de Diakhaby, por lo que este contratiempo físico podría suponer que la dirección deportiva incorporara dos defensas. Al respecto, el técnico no ha asegurado que se vayan a intentar dos fichajes, pero ha insistido en que uno "es necesario": "Luego ya en función del mercado veremos las circunstancias".

Mouctar Diakhaby con el Valencia CF / RRSS Valencia CF

¿Fichajes en más posiciones?

Se le ha insistido al técnico en varias ocasiones sobre la posibilidad de reforzar más posiciones más allá de la de central, algo necesario vista la situación del equipo. El técnico no ha cerrado la puerta a más incorporaciones, aunque tampoco lo ha asegurado como sí lo ha hecho con el central dado el historial del club en los mercados: "Un mercado abierto y los perfiles y posiciones deben quedar en ámbito interno".