Corberán desvela los objetivos del Valencia en el mercado de fichajes
Tras la llegada de Sadiq, petición expresa del técnico, la dirección deportiva fija la mira en un central, más todavía tras la lesión de Diakhaby
El técnico fue preguntado por la posibilidad de reforzar más posiciones, pero no quiso asegurar nada
El Valencia CF ya ha inaugurado su mercado de fichajes invernal con el fichaje de Umar Sadiq, petición expresa de Carlos Corberán para reforzar la parcela ofensiva, pero el trabajo no está terminado y el club todavía está obligado a reforzar más posiciones.
El principal objetivo ahora mismo es reforzar la posición de central, más todavía desde la lesión de Mouctar Diakhaby, que finalmente debe pasar por quirófano y dice adiós a la temporada. Corberán ha sido claro en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche, manifestando la necesidad de incorporar a un futbolista para esa parcela: "Evidentemente el club irá al mercado para fichar un jugador en su posición", aseguró el técnico.
"Un central es una prioridad. El entrenador lo quiere siempre cuanto antes porque son más opciones de incorporarse y adaptarse. El tiempo, la mentalidad de ser conscientes de la situación y las ganas de ayudar al equipo", añadió.
Uno seguro... ¿pueden ser dos?
La realidad es que incorporar a un central ya era una objetivo antes incluso de la lesión de Diakhaby, por lo que este contratiempo físico podría suponer que la dirección deportiva incorporara dos defensas. Al respecto, el técnico no ha asegurado que se vayan a intentar dos fichajes, pero ha insistido en que uno "es necesario": "Luego ya en función del mercado veremos las circunstancias".
¿Fichajes en más posiciones?
Se le ha insistido al técnico en varias ocasiones sobre la posibilidad de reforzar más posiciones más allá de la de central, algo necesario vista la situación del equipo. El técnico no ha cerrado la puerta a más incorporaciones, aunque tampoco lo ha asegurado como sí lo ha hecho con el central dado el historial del club en los mercados: "Un mercado abierto y los perfiles y posiciones deben quedar en ámbito interno".
- El Valencia CF se mueve por Kenay Myrie: refuerzo para el Mestalla y apuesta de proyección
- ¿Qué parejas de La Isla de las Tentaciones siguen juntas?
- Umar Sadiq, al IMED antes de firmar su contrato con el Valencia CF
- Directo | El Monaco asalta el Roig Arena ante un Valencia Basket desacertado
- Ya hay horario para el partido de octavos de Copa del Rey contra el Burgos
- Premio doble para el joven talento del Valencia CF Jaume Durà (17 años)
- Umar Sadiq ya está en València: 'Tenía muchas ganas de volver
- Fichajes: Los mejores centrales libres en el mercado