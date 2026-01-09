Diakhaby, otra vez a empezar de cero: "Pronto de vuelta"

Mouctar Diakhaby vuelve a empezar de cero. El guineano arranca un nuevo y largo proceso de recuperación con los ánimos del Valencia CF: "Deseamos verte pronto de vuelta, Diakha, mucho ánimo". Esas son las palabras que le ha dedicado el club a través de las redes sociales. En la primera imagen desde su operación, el central sale con una ligera sonrisa en la cama del hospital donde ha sido intevendio de su grave lesión muscular.

El central franco-guineano Mouctar Diakhaby fue intervenido quirúrgicamente este viernes de la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha sufrida durante el partido ante el Celta de Vigo, según informó el Valencia en un comunicado. La entidad aseguró que la operación se desarrolló "con éxito" y que Diakhaby permanecerá ingresado en las próximas horas en el centro hospitalario "para control clínico evolutivo".

El defensa fue operado por el cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del club. El central ya tuvo que pasar en marzo de 2024 por el quirófano tras sufrir una grave lesión de rodilla.

KO toda la temporada

El Valencia asume que el central franco-guineano Mouctar Diakhaby se perderá lo que resta de temporada, según explicó Carlos Corberán. "El tiempo estimado de baja es de más de cuatro meses. Es difícil que vuelva a jugar (esta temporada)", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Elche Corberán, que agregó que fichar a un central "es una prioridad".

El técnico del Valencia lamentó la lesión de Diakhaby: "Es una pena porque es un jugador importante que venía de superar una lesión en el mismo muslo, aunque en distinta zona. La intervención ha sido positiva, le deseamos la mejor recuperación y evidentemente el club va a ir al mercado para buscar un refuerzo".

Y ahora el central

"El Valencia tiene que reforzar la plantilla, traer jugadores y no bajas. Es necesario incorporar un central y en función del mercado veremos qué requiere cualquier posición", apuntó Corberán que habló de un central cuando se le preguntó si querría sumar a uno o a dos jugadores en esa posición.