Directo | Sigue la presentación de Sadiq, último fichaje del Valencia CF

El delantero nigeriano llegó el miércoles a Valencia y ya el jueves el club emitió el comunicado oficial de su incorporación

Umar Sadiq, posando con la camiseta del Valencia

Umar Sadiq, posando con la camiseta del Valencia / VCF

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Por fin llegó Umar Sadiq, el delantero por el que suspiraba tanto Carlos Corberán como el valencianismo desde que la Real Sociedad rompió negociaciones por su traspaso en la recta final del mercado de fichajes de verano. Ahora, con el Valencia CF en plena crisis deportiva y ocupando puestos de descenso, Ron Gourlay retomó las conversaciones con el club easotarra para acelerar la llegada del ansiado atacante.

