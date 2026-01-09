Por fin llegó Umar Sadiq, el delantero por el que suspiraba tanto Carlos Corberán como el valencianismo desde que la Real Sociedad rompió negociaciones por su traspaso en la recta final del mercado de fichajes de verano. Ahora, con el Valencia CF en plena crisis deportiva y ocupando puestos de descenso, Ron Gourlay retomó las conversaciones con el club easotarra para acelerar la llegada del ansiado atacante.

Directo | Sigue la presentación de Sadiq, último fichaje del Valencia CF:

Ramazani llegó por "amor al club". ¿Y tú? Realmente volví sentirme encantado con los fans y el club.

Ramazani. No sé nada de su situación, pero sé sobre el pasado y que fue un gran compañero y puede dar lo mejor sin duda.

Frustración por no haber empezado la temporada en el Valencia CF. Estuve cerca de volver en verano, pero lo más importante es el ahora y que estoy aquí.

Titular contra el Elche. Primeras palabras con Corberán. Físicamente estoy bien y preparado y esta mañana he comunicado que estoy listo para ser titular, pero no es decisión mía.

A las órdenes de muchos entrenadores. Diferencias con Corberán. En este caso Corberán sí pudo sacar lo mejor de mí mismo.

Relación con otros jugadores. ¿Has visto partidos del Valencia CF? Estoy en contacto con varios jugadores y les escribo para desearles suerte antes de partidos. Intento verlos cuando estoy libre, así que he visto casi todos.

Los esfuerzos para su vuelta. Estoy muy contento de estar aquí. La otra vez que estuve aquí me sentí como en casa y eso me hizo insistir en querere regresar. Era mi deseo y el del club. Es un placer estar aquí.

Ahora, con el Valencia CF en plena crisis deportiva y ocupando puestos de descenso, Ron Gourlay retomó las conversaciones con el club easotarra para acelerar la llegada del ansiado atacante.

Por fin llegó Umar Sadiq, el delantero por el que suspiraba tanto Carlos Corberán como el valencianismo desde que la Real Sociedad rompió negociaciones por su traspaso en la recta final del mercado de fichajes de verano.