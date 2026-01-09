El fichaje de Umar Sadiq: la ratificación de Corberán

El Valencia CF le ha demostado a Carlos Corberán con hechos y no solo palabras que cuenta con la confianza del club a pesar de la crisis de fútbol y resultados que han condenado al equipo a los puestos de descenso en LaLiga. El fichaje de Umar Sadiq, petición del propio Corberán, supone una señal de respaldo y un mensaje de apoyo al entrenador en su momento más crítico desde su llegada al banquillo. A pesar de que el equipo se encuentra en la zona roja con solos tres victorias en toda la temporada, el Valencia mantiene su confianza en el entrenador. Corberán sigue siendo el camino.

Y así se lo ha demostrado atendiendo a su petición expresa de Sadiq en un gesto inequívoco de apoyo con el que el club ha querido despejar cualquier duda al respecto después de la sonrojante goleada contra el Celta de Vigo. Una derrota que provocó que por primera vez en la 'era Corberán' se pusiera el foco en el entrenador. La llegada de Sadiq por más de 4 millones de euros es la prueba de que el club, el proyecto y el mercado de enero sigue girando en torno a la figura del técnico. El fichaje de Sadiq es la ratificación de Corberán.

Preguntado sobre si desde el club le han comunicado que, pase lo que pase ante el Elche, va a seguir en el cargo, Corberán fue tajante: “No me han dicho absolutamente nada. Es un partido importante para el equipo y la afición y vamos a afrontarlo con la máxima ilusión. En mi situación no ha habido ningún cambio", afirmó.

Mejor revertir que señalar

A la pregunta de si cree que es un momento para señalar al entrenador o para revertir la situación, Corberán aseguró que "me centro en el último verbo: revertir. Tengo la misma energía que con la que aterricé aquí en Valencia y tengo más rabia porque no me gusta ver al Valencia en la situación en la que se encuentra”.

Primera vez en el foco

El técnico también quiso normalizar los cánticos de algunos aficionados pidiendo su dimisión. “Los incidentes al llegar al aeropuerto forman parte de la frustración de la afición, los entendemos forman parte sé la exigencia que conlleva ser entrenador del Valencia y no se puede ser entrenador del Valencia si no se convive con esa exigencia”.