Ya hay árbitro designado para el Valencia-Elche

Tras empezar con mal pie en año en Balaídos, el Valencia CF necesita cambiar de dinámica en este nuevo compromiso de LaLiga en Mestalla frente al Elche CF. El duelo autonómico, partido correspondiente a la jornada 19 de LALIGA EA SPORTS 2025-2026, se disputará el sábado, 10 de enero de 2026 a las 21:00 horas. Los de Carlos Corberán, en zona de descenso, solo pueden pensar en sumar una victoria en este primer partido en casa en 2026.

Este encuentro, último de la primera vuelta de la competición, es todo un examen para el conjunto valencianista que espera que este sea el inicio de una gran remontada, como la pasada temporada, para alejarse cuanto antes de los puestos más bajos de la clasificación.

La Real Federación Española de Fútbol ha publicado ya la designación arbitral para la jornada 19 y el encargado de impartir justicia en el Valencia-Elche es Miguel Ángel Ortiz Arias, del comité madrileño. En el VAR le asistirá Melero López, del comité andaluz.

Precedentes

Ortiz Arias ya ha arbitrado en varias ocasiones al Valencia, aunque no con resultados muy positivos. En la temporada 23/24, por ejemplo, todos los encuentros de liga arbitrados por el madrileño terminaron en empate para el Valencia que se igualó al Barça (1-1), Mallorca (0-0) y Osasuna (0-0).

La temporada pasada pitó el Valencia-Barça de Copa en Mestalla, aunque fue un partido sin dificultades arbitrales ya que fue una goleada humillante del conjunto de Hansi Flick.