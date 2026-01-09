Homenaje del Valencia CF a Fernando Martín y su familia

El Valencia CF guardará un minuto de silencio en el partido de la jornada 19 de LALIGA EA SPORTS ante el Elche CF con motivo del fallecimiento del entrenador del VCF Femenino ‘B’, Fernando Martín, y de parte de su familia, y del exjugador valencianista Enrique Collar, quien jugó 17 partidos oficiales con el primer equipo en la temporada 1969-1970.

El encuentro se disputará en el Camp de Mestalla el sábado, 10 de enero, a las 21:00 horas.

También en memoria de Fernando Martín y familia, el primer equipo del Valencia CF Femenino guardará un minuto de silencio en el encuentro de la jornada 14 de la Primera Federación Iberdrola contra el CE Europa, este domingo 11 de enero a las 12:00h.

Por su parte, el Valencia CF Mestalla hará lo propio en el partido contra el Torrent CF de la 2ª RFEF, a las 12:00h en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna, este domingo 11.

Del mismo modo, los equipos de la Academia VCF, tanto masculinos como femeninos, guardarán un minuto de silencio en sus respectivos encuentros.

Fin al operativo de búsqueda

Los equipos de rescate de Indonesia dieron este viernes por finalizado el operativo de búsqueda de los restos del niño que aún quedan por rescatar tras el naufragio el 26 de diciembre de un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo, en el que murieron tres miembros de su familia y dos sobrevivieron.

La conclusión de la misión fue anunciada por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) de Indonesia, que coordinó el amplio despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo.

Los barcos que han rastreado durante quince días las aguas del Parque Nacional de Komodo, regresaron este viernes al puerto sin encontrar al niño que queda desaparecido.

«Hemos buscado en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro», dijo a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia del desaparecidos.