El objetivo de Sadiq en el Valencia

Carlos Corberán ya tiene al delantero que pidió. Tras un acelerón en las negociaciones post ridículo en Vigo, Valencia y Real Sociedad alcanzaron un acuerdo por Umar Sadiq, que este jueves se ha presentado, por segunda vez en su carrera, como nuevo jugador del Valencia CF. Aunque esta vez como fichado y no como cedido.

El delantero nigeriano ha expresado su felicidad por volver a recalar en Mestalla, el que había sido su deseo desde el pasado verano, cuando la dirección deportiva blanquinegra ya trató su incorporación pero fracasó en el intento. Meses más tarde y en las mismas condiciones, la operación de Sadiq se ha cerrado por fin.

Buenos precedentes

Sadiq no llega precisamente con una mochila llena de goles en la Real Sociedad, pero sí con un buen precedente en el Valencia. La temporada pasada llegó al club en las mismas condiciones y fue importante para la resurrección del equipo con cinco goles clave.

Prioriza lo colectivo

Sadiq ha sido preguntado por su objetivo esta temporada, o en lo que queda de ella, y si se ha marcado algún objetivo numérico después de su rendimiento del año pasado. El nigeriano no ha querido sumarse presión con un número de goles y ha destacado que lo importante es lo colectivo. En este caso, que el Valencia salga del descenso: "Para mí lo más importante no son cuántos goles puedo marcar, sino ayudar al equipo en el día a día y durante los partidos. Hay que posicionar al Valencia en el lugar que se merece".

Primera oportunidad, Elche

La primera oportunidad de sumar, ya sea con goles o no, la tendrá este mismo sábado a partir de las 21 horas, cuando el Valencia recibe al Elche CF en Mestalla en un partido clave para los intereses del equipo de Carlos Corberán. Ya en puestos de descenso, el Valencia está obligado a ganar los partidos de casa para revertir una situación que empieza a parecerse a la del curso pasado. Sadiq está disponible para el partido.