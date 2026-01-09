Parte médico de Diakhaby: el jugador ya ha pasado por el quirófano

Mouctar Diakhaby ha pasado este viernes por el quirófano. El Valencia CF ha anunciado a través de un parte médico de la intervención a la que se ha sometido el jugador del Valencia, que permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo. Ha sido operado por el cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF, de la lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, sufrida durante el partido ante el RC Celta de Vigo. La misma que sufrió el pasado mes de octubre y que ya le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante dos meses.

En el parte médico facilitado por el club no se especifican plazos de recuperación aunque todo apunta a que el largo periodo de baja impida que esté a disposición de Carlos Corberán lo que resta de temporada. La lesión de Diakhaby tendrá consecuencias en el mercado de invierno del Valencia. Antes de la lesión de Mouctar ya hacía falta la incorporación de un central. Con la rotura muscular del guineanotodavía es más urgente. El técnico ya ha trasladado al club en las últimas horas la necesidad de acelerar la llegada de un refuezo en el centro de la defensa después del último contratiempo de Diakha. Con Umar Sadiq ya fichado en propiedad hasta el próximo 30 de junio de 2028, firmar un central ahora mismo es prioritario.

Se trata de un duro golpe para el futbolista que viene de superar una grave lesión de rodilla que estuvo a punto de suponer su retirada del fútbol profesional y, por supuesto, para Corberán.

