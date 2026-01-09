JM López

"Desde el primer día que viene a València, me enamoré del club y de su afición. Ese amor me trae de vuelta al Valencia CF"

Umar Sadiq siempre ha dejado claro que su deseo era volver al Valencia CF. El delantero firma hasta el 30 de junio de 2028 por una cantidad superior a los 4 millones de euros más variables. A su llegada al hotel ya por la noche no ha escondido su ilusión por volver al Valencia: "Tenía muchas ganas de volver". Su primer mensaje a la afición no podía ser otro: "Amunt Valencia". Y en su presentación como jugador valencianista ha dejado claro el mismo mensaje: "Desde el primer día que viene a València, me enamoré del club y de su afición. Ese amor me trae de vuelta al Valencia CF"".