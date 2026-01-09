Sadiq se moja sobre la situación de Ramazani

El Valencia CF tiene varias tareas por hacer en este mercado de fichajes de enero. La llegada de Umar Sadiq cubre una necesidad que se quedó pendiente en agosto, pero todavía se espera por lo menos una incorporación más para quedarse igual, ya que la grave lesión de Diakhaby obliga a fichar un recambio para la defensa, ya de por sí necesitada. Además, no está descartada la salida de algún jugador a lo largo de enero, lo que podría suponer una nueva incorporación. Ron Gourlay tiene su propia hoja de ruta y está por ver si afecta en algo al futuro próximo de Largie Ramazani.

El belga no está entrando en los planes de Corberán todo lo que esperaba y su participación liguera se reparte en minutos durante nueve encuentros, todos saliendo desde el banquillo. Una asistencia en su debut fue lo más destacado. De todas formas, una lesión muscular le dejó fuera de combate cerca de mes y medio. Ramazani formó una pareja letal en el Almería junto a Sadiq en la temporada 21-22 en la que lograron el ascenso. Sadiq terminó con 19 tantos y 9 asistencias, mientras que Largie anotó 9 goles y entregó en bandeja un gol. Una auténtica conexión que podría repetirse en Mestalla.

Ramazani y Sadiq en el Almería / LaLiga

Precisamente a Umar se le cuestionó sobre su reencuentro con Ramazani después de aquella exitosa experiencia. "No sé nada de su situación, de si se quedará o irá, pero lo conozco y fue un gran compañero que puede dar lo mejor sin duda".

Más margen de Fair Play para fichar

La lesión de Diakhaby no solo precipita en clave mercado el fichaje de un central. El Valencia tendrá más margen de Fair Play para fichar (alrededor de dos millones de euros) en el momento que la comisión médica de LaLiga acredite que la lesión del central supera los cuatro meses y el club tramite su baja federativa siempre con el visto bueno del jugador. La normativa de LaLiga contempla que el club pueda disponer del 40% del salario del futbolista lesionado siempre y cuando la lesión supere los 4 meses.