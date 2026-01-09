¿Puede ser Sadiq titular contra el Elche?

Si con algo ha llegado Sadiq al Valencia CF es con ganas. Después de que el Valencia fracasara el pasado verano en su intento de volver a incorporarlo, la operación ha llegado a buen puerto ahora, meses más tarde y en unas condiciones muy parecidas a la que el club no quiso aceptar en su momento.

Sadiq, ajeno a ello, ha vuelto a presionar en estos primeros días del año para fichar por el Valencia y finalmente se han cumplido sus deseos. También el de Carlos Corberán, que tenía al nigeriano como prioridad máxima para reforzar la parcela ofensiva.

Sadiq, "listo" y con ganas de ser "titular" ante el Elche

Aunque su presentación oficial se ha dado un día antes del partido contra el Elche, choque correspondiente a la jornada 19 de liga, Sadiq ha dejado muy claras sus intenciones respecto al partido frente a los franjiverdes. El nigeriano, en su presentación, ha dejado claro que "físicamente estoy bien y preparado y esta mañana he comunicado que estoy listo para ser titular". Eso sí, también recalca que no es decisión suya.

Sadiq no llega precisamente con un alto ritmo competitivo, ya que no ha tenido demasiado protagonismo en los primeros meses de temporada en la Real Sociedad. Sin embargo, el futbolista ha dejado clara que su disponibilidad es máxima y que no tiene ningún problema físico.

Hugo Duro es baja... ¿Sadiq al once?

Para el partido contra el Elche Carlos Corberán debe lidiar con la baja de Hugo Duro, obligado a cumplir ciclo de tarjetas tras ves la quinta en Vigo. Es una baja sensible, pues se trata del máximo goleador del equipo, y el técnico debe decidir cómo la suple.

Aún así, han sido varios los partidos esta campaña en los que el madrileño ha partido desde el banquillo y Corberán ha completado su esquema con Beltrán como '9', aunque el argentino no termina de ser un punta puro. Con las pocas horas que lleva Sadiq en la ciudad, esa parece la opción más probable, que el argentino sea titular y el nigeriano espere su turno desde el banquillo.

Sin embargo, dadas las circunstancias de las bajas y lo que conoce ya Sadiq al Valencia por su reciente paso, tampoco sería descabellado que el nuevo '6' del Valencia irrumpa en el once a las primeras de cambio, ya sea como única referencia arriba o haciendo pareja con Beltrán.