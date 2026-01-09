El Valencia CF recibe al Elche en Mestalla este sábado con la firme intención de sellar una victoria que les permita abandonar los puestos de descenso y empezar de esta manera una dinámica positiva. Hay que dejar atrás la durísima derrota contra el Celta de Vigo en Balaídos y tratar de sobreponerse a las numerosas bajas que tendrá el equipo. El fichaje de Umar Sadiq es una buena noticia y todo apunta a que entrará en la convocatoria. La rueda de prensa arranca a partir de las 13:30 horas.

Directo | Carlos Corberán analiza la última hora del Valencia antes del derbi contra el Elche

Y con esto termina la rueda de prensa de Corberán. Toca ganar al Elche para empezar a remontar...

El contexto es diferente al de hace un año. Es un momento que no es cómodo, es exigente. Forma parte del trabajo y hay que convivir con ello. Queremos dar la mejor respuesta porque sufro viendo al Valencia donde está.

Dimitrievski. Está bien, entrenando sin problemas ni dolor que ha desaparecido. Semana completa con el equipo. La situación del portero es diferente al de otras posiciones por la estabilidad que hay en la portería salvo excepciones. El portero sabe convivir con eso. Hay que tener grandes porteros para tenerla bien cubierta.

Partido para tener paciencia. El rival tiene comportamientos ofensivos y defensivos distintos al de otros equipos. Para ello usan al portero y delantero, asumiendo riesgos. A veces es complicado ser el protagonista porque les gusta tener la pelota y hacer presiones.

Ugrinic. Estará en la convocatoria

¿El Elche es más que una final? El de mañana es importantísimo, pero no por 'Corberán dimisión' o los pitos, sino porque somos el Valencia y sabemos dónde tenemos que estar y no nos gusta vernos donde estamos.

Conocer más al equipo. Conocerlo tras un año es siempre positivo. Lo logramos poniendo nombre al objetivo, que era revertir la situación como ahora. No hay otro objetivo.

Otra posición para fichar. Un mercado abierto y los perfiles y posiciones deben quedar en ámbito interno.

El ambiente de Mestalla. Lo que depende de nosotros es jugar con capacidad de superar los momentos del partido. Tenemos que ser capaces de esas ganas de victoria manejarla bien en los momentos incómodos y de dificultad que va a haber. Hay que contagiárselo a la afición.