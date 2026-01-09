Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Carlos Corberán analiza la última hora del Valencia antes del derbi contra el Elche

El técnico blanquinegro por fin puede contar con Sadiq de cara al duelo contra los de Sarabia, pero deberá afrontar numerosas bajas

Corberán en sala de prensa

Corberán en sala de prensa / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia CF recibe al Elche en Mestalla este sábado con la firme intención de sellar una victoria que les permita abandonar los puestos de descenso y empezar de esta manera una dinámica positiva. Hay que dejar atrás la durísima derrota contra el Celta de Vigo en Balaídos y tratar de sobreponerse a las numerosas bajas que tendrá el equipo. El fichaje de Umar Sadiq es una buena noticia y todo apunta a que entrará en la convocatoria. La rueda de prensa arranca a partir de las 13:30 horas.

