Tras la llegada de Sadiq... ¿qué dorsales quedan libres?

El Valencia CF arrancó la temporada con 23 jugadores en la primera plantilla. La planificación deportiva de Ron Gourlay en verano supuso la entrada y salida de numerosos futbolistas, aunque las carencias a cierre de mercado fueron señaladas y la primera vuelta de LaLiga las ha certificado. La llegada de Umar Sadiq en enero solventa un problema arrastrado al cancelar la necesidad que se encargó de cubrir en la segunda parte de la temporada pasada, cuando marcó cinco goles para dotar al Valencia CF de seis puntos directos.

No vino un lateral derecho ni un central. Se quedó Cömert para cubrir el puesto teórico de tercer central hasta la recuperación de Diakhaby de su grave lesión. El problema es que el central francés tendrá que pasar por quirófano y se perderá toda lo que resta de curso. Ahora, toda necesidad de la dirección deportiva pasa por centrarse en reforzar el eje de la zaga con un jugador. Por otro lado, cualquier salida podría tener que cubrirse de la misma manera.

JM López

¿Dos dorsales libres en el Valencia CF?

El FPF no será un problema ahora al disponer de cierto margen previo y ampliarlo con el que dejará la ausencia de Diakhaby. Además, no será necesario hacer mucho hueco en la plantilla del primer equipo a la hora de repartir dorsales. Umar Sadiq portará el '6' que estaba libre tras la salida de Hugo Guillamón.

Sadiq con Gourlay / VCF

¿Qué otros dorsales quedan libres? Pues ahora mismo queda libre el '2', pero la baja federativa de Mouctar Diakhaby dejaría sin dueño también el '4', por lo que contamos con dos opciones que históricamente corresponden a un central y un lateral. Veremos qué nos tiene preparado Ron Gourlay.

Estos son los dorsales actuales del Valencia CF

Conoce los dorsales definitivos de la plantilla del Valencia CF para la temporada 25-26.