Tras la llegada de Sadiq... ¿qué dorsales quedan libres?

El delantero nigeriano portará el dorsal '6', pero todavía podrían disponer de otras dos opciones más para nuevos fichajes

Diakhaby y Hugo Duro marcaron los goles valencianistas en un encuentro que marcó un antes y un después en el transcurso de la temporada. / Valencia CF

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia CF arrancó la temporada con 23 jugadores en la primera plantilla. La planificación deportiva de Ron Gourlay en verano supuso la entrada y salida de numerosos futbolistas, aunque las carencias a cierre de mercado fueron señaladas y la primera vuelta de LaLiga las ha certificado. La llegada de Umar Sadiq en enero solventa un problema arrastrado al cancelar la necesidad que se encargó de cubrir en la segunda parte de la temporada pasada, cuando marcó cinco goles para dotar al Valencia CF de seis puntos directos.

No vino un lateral derecho ni un central. Se quedó Cömert para cubrir el puesto teórico de tercer central hasta la recuperación de Diakhaby de su grave lesión. El problema es que el central francés tendrá que pasar por quirófano y se perderá toda lo que resta de curso. Ahora, toda necesidad de la dirección deportiva pasa por centrarse en reforzar el eje de la zaga con un jugador. Por otro lado, cualquier salida podría tener que cubrirse de la misma manera.

Sadiq: "Estoy muy contento de estar aquí"

Sadiq: "Estoy muy contento de estar aquí"

JM López

¿Dos dorsales libres en el Valencia CF?

El FPF no será un problema ahora al disponer de cierto margen previo y ampliarlo con el que dejará la ausencia de Diakhaby. Además, no será necesario hacer mucho hueco en la plantilla del primer equipo a la hora de repartir dorsales. Umar Sadiq portará el '6' que estaba libre tras la salida de Hugo Guillamón.

Sadiq con Gourlay

Sadiq con Gourlay / VCF

¿Qué otros dorsales quedan libres? Pues ahora mismo queda libre el '2', pero la baja federativa de Mouctar Diakhaby dejaría sin dueño también el '4', por lo que contamos con dos opciones que históricamente corresponden a un central y un lateral. Veremos qué nos tiene preparado Ron Gourlay.

Estos son los dorsales actuales del Valencia CF

Conoce los dorsales definitivos de la plantilla del Valencia CF para la temporada 25-26.

  1. Dimitrievski
  2. Libre
  3. Copete
  4. Diakhaby
  5. Tárrega
  6. Sadiq
  7. Danjuma
  8. Javi Guerra
  9. Hugo Duro
  10. A. Almeida
  11. L. Rioja
  12. Thierry R.
  13. C. Rivero
  14. Gayà
  15. Beltrán
  16. Diego López
  17. Ramazani
  18. Pepelu
  19. Raba
  20. Foulquier
  21. J. Vázquez
  22. Santamaría
  23. Ugrinic
  24. Cömert
  25. Agirrezabala

