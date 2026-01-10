¡La afición del Valencia protesta a la salida de Mestalla!
Mestalla volvió a vivir una de esas noches que reflejan con crudeza el momento crítico que atraviesa el Valencia CF. El conjunto blanquinegro firmó un nuevo empate en LaLiga, esta vez frente al Elche CF, en un derbi autonómico que dejó más preocupación sobre el panorama valencianista. El tanto de Pepelu de penalti rescató un punto que sabe a poco (o a nada) para un valencianismo cansado de ver cómo su equipo no reacciona y continúa anclado en los puestos bajos de la clasificación.