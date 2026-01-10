Ya se conoce el horario del Betis – Valencia de la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El Valencia CF ya conoce de manera oficial el horario de su partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports frente al Real Betis Balompié. El encuentro se disputará el domingo 1 de febrero a las 16:15 horas en el Estadio de La Cartuja, escenario que volverá a acoger un duelo de máxima exigencia para los de Carlos Corberán en un momento decisivo del campeonato.

Este enfrentamiento marcará el inicio de un mes de febrero especialmente exigente para el conjunto valencianista, con un calendario repleto de rivales de entidad y partidos que pueden resultar determinantes tanto en la lucha por la permanencia como en la configuración anímica del equipo de cara al tramo final de la temporada.

Un escenario complicado para el Valencia CF

El Valencia afrontará el choque ante el Betis con la clara intención de romper una racha negativa en tierras sevillanas. El conjunto blanquinegro no gana en feudo bético desde la temporada 2018/19, cuando el equipo dirigido por Marcelino García Toral se impuso gracias a un recordado doblete de Gonçalo Guedes, con dos auténticos golazos lejanos marca de la casa.

Gonçalo Guedes celebra su gol contra el Betis / SD

Desde entonces, el Valencia no ha logrado sumar los tres puntos en el Benito Villamarín, un dato que añade un componente tanto psicológico como estadístico a un partido ya de por sí exigente. El Betis, sólido como local y con aspiraciones europeas, intentará imponer su juego ante un Valencia necesitado de resultados. Cabe destacar que, en la presente campaña, el Real Betis disputa sus partidos como local en el Estadio de La Cartuja.

Febrero, un mes que puede marcar la temporada

El encuentro frente al Betis será solo el primero de una serie de cuatro partidos de alta intensidad que medirán la capacidad competitiva del Valencia CF. Tras la visita a La Cartuja, el equipo regresará a Mestalla para recibir al Real Madrid, en un duelo de máxima exigencia mediática y deportiva.

Corberán, en la zona técnica de Mestalla en el último duelo del curso, el del pasado viernes ante el Mallorca / LaLiga

Posteriormente llegará el derbi valenciano frente al Levante, un partido siempre cargado de tensión y emoción, antes de cerrar el mes con otro compromiso de enorme dificultad: el enfrentamiento ante el Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica, en el derbi autonómico. Este exigente calendario convierte al mes de febrero en una auténtica prueba de fuego para los de Corberán, que necesitan sumar puntos con urgencia para cambiar la dinámica y ganar confianza.

Bajas y necesidad de puntos en la lucha por la permanencia

El Valencia CF afrontará este tramo decisivo con bajas importantes en su plantilla, como las ya conocidas de Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby, dos ausencias que condicionan las opciones del técnico valencianista.

Con la clasificación muy ajustada y el equipo inmerso en la lucha por salir de los puestos de descenso, cada partido adquiere un valor doble. El objetivo es claro: sumar los máximos puntos posibles para alejarse de la zona roja y evitar que la pelea por la permanencia se prolongue hasta las últimas jornadas.

Un partido clave para medir la reacción del equipo

El Betis – Valencia de la jornada 22 no será un partido más. Será un termómetro real para comprobar la capacidad del equipo de competir ante rivales de nivel y de responder en escenarios adversos. La cita del domingo 1 de febrero a las 16:15 horas puede marcar el inicio de una reacción necesaria para un Valencia CF que busca estabilidad, resultados y tranquilidad en una temporada marcada por la exigencia y la presión clasificatoria.