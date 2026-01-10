Directo: Valencia Basket - Unicaja Málaga, la Liga Endesa minuto a minuto en vivo

El calendariro no da tregua al Valencia Baske t que este sábado 10 de enero. Los de Pedro Martínez, de nuevo ante su afición, tratarán de pasar página a la derrota sufrida el jueves ante el AS Mónaco en la Euroliga y seguir sumando en la Liga Endesa. Para los taronja será el séptimo partido en tan sólo 14 días. El cansancio físico y mental será de nuevo un reto para los de Pedro Martínez que vienen de disputar una doble jornada de Euroliga esta semana (martes y jueves) mientras que el Unicaja Málaga ha dispuesto de toda la semana para preparar su visita al Roig Arena.

El Valencia Basket busca asegurarse la Copa del Rey como cabeza de serie

El Valencia llega a esta cita como segundo clasificado de la Liga Endesa con 11 triunfos, a uno del líder el Real Madrid. Pero en el caso de los taronja aúntienen que disputar el encuentro aplazado ante el Casademont Zaragoza que se disputará el lunes 12 también en el Roig Arena. Precisamente la ubicación del partido ante los aragoneses el día 12 motivó que el encuentro ante el Unicaja, previsto en principio para el domingo 11, se adelantase al sábado 10.

Con toda la plantilla disponible, Pedro Martínez deberá hacer tres descartes. El jueves ante el Mónaco los elegidos fueron Sergio De Larrea, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima, que como Kameron Taylor se mediría en caso de su jugar al que era su equipo hasta este verano.

Kameron Taylor, antes de medirse a sus excompañeros del Unicaja. / Eduardo Ripoll

Unicaja intentará no fallar en el inexpugnable Roig Arena

Para el Unicaja el partido ante el Valencia Basket supone una nueva oportunidad en su camino hacia la clasificación para la Copa. Los malagueños necesitan ganar para poner fin a una racha negativa qde tres derrotas en sus últimos cuatro choques de la acb. Entre los equipos que le han derrotado en estas semanas están dos de la Euroliga, como el Real Madrid y el Kosner Baskonia, pero su último verdugo fue el Río Breogán, de mucho menos presupuesto.

El encuentro será el segundo que disputen estos equipos esta campaña, puesto que ambos abrieron la campaña en la semifinal de la Supercopa que se disputó en Málaga, un choque en el que el Valencia se llevó la victoria pese a las bajas que arrastraba por un ajustado 87-93. El Unicaja es el equipo que más veces ha visitado al Valencia Basket: el partido de este sábado será la 47 visita a los taronja, aunque la primera en el Roig Arena.

Moore, Taylor, De Larrea y Costello, en lucha por un rebote ante Unicaja. / acb photo / Pedro Salado

Hora y dónde ver el Valencia Basket - Unicaja de Málaga