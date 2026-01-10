Pepelu: "El punto sabe a poquísimo, nos cuesta mucho marcar"
El centrocampista del Valencia CF asegura que "estamos consiguiendo poco para lo que generamos, pero nadie nos va a sacar del camino"
El centrocampista del Valencia CF Pepelu ha sido protagonista dentro y fuera del terreno de juego. El de Denia ha marcado el gol del empate asumiendo la responsaibilidad desde el punto de penalti y también ha dado la cara al final del partido en los micrófonos de DAZN. Estas han sido sus reflexiones:
El punto sabe a poco
El punto sabe a poquísimo, estaba viendo las estadísticas, 16 remates...otra semana más que nos cuesta mucho marcar y lo poco que nos generan nos penaliza.
Sale algo mal siempre
No sé, esto es fútbol, son dinámicas, un tiro un gol y nos marcan, no metemos gol otra semana más... se repite, estamos consigiendo poco para lo que generamos, pero nadie nos va a sacar del camino porque estamos fuertes para seguir adelante.
Cómo darle la vuelta a la situación
Trabajando mejor, no dejar de insistir, tenemos claro el camino y nadie nos va a sacar de eso, esa idea nos va a llevar a conseguir el objetivo.
Penalti
Quien los tira los falla, la presión es un privilegio y me gusta jugar en Mestalla. Lo fallé, ahora me tocó meterlo y seguir insistiendo.
Mensaje a la afición
Entendemos la situación, sabemos lo que es el Valencia, el equipo no puede estar en la situación en la que está. Que sigan siguendo exigentes porque nosotros vamos a serlo.
