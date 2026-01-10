Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el insuficiente empate ante el Elche CF

El Valencia CF se enfrentaba en Mestalla al Elche CF en la jornada 19 de LaLiga EASports: Los de Corberán se encuentran en puestos de descenso y necesitan una victoria urgente para poder salir de la parte baja de la tabla. El Elche CF es la revelación de la temporada, pero fuera no se le da también como en el Martínez Valero. Los de Eder Sarabia son el tercer peor visitante de la categoría y la visita a la capital del Turia les servía para resarcirse y recuperar el buen rendimiento. Sin embargo, el partido ha quedado en unas insuficientes y agónicas tablas para los blanquinegros que siguen sin dar una buena imagen tras la humillación en Vigo.

Estas son las notas del Valencia CF – Elche CF

Titulares

Dimitrievski - 4 (discreto): No tuvo ocasiones para lucirse y no consigue evitar el gol del Elche CF. Partido tímido del macedonio.

José Gayà – 4,5 - (discreto): Partido tímido del capitán valencianista, no destacó en ataque, aunque en defensa estuvo correcto. La mala dinámica grupal hace que su nota disminuya, en otro contexto sería un partido aprobado del ‘14’ valencianista.

Copete – 6,5 - (liderazgo) ): el sevillano dio una muy buena actuación. Sólido en defensa y rompiendo líneas para generar juego al equipo. Aun así, la mala dinámica se contagia.

César Tárrega – 4 –(preocupante) : Partido muy bajo del canterano. El gol del Elche CF viene tras un mal pase del central. Errático la gran mayoría del encuentro.

Thierry Rendall (sin puntuar): El lateral portugués se fue lesionado a los 15 minutos de encuentro. Minutos neutros del ‘12’ valencianista que se marchó entre lágrimas tras su lesión muscular.

Pepelu – 6 – (esperanzador) : Buen partido del de Dénia. El exlevantinista está volviendo a su mejor nivel. A esto se le suma el penalti anotado, cambiando las malas sensaciones de su último disparo desde los 11 metros en Vigo.

André Almeida – 4 - : Partido muy neutro del portugués, poco a destacar. El ‘10’ valencianista sigue mostrando un nivel muy justo para seguir fijo en el once inicial.

Filip Ugrinic – 5,5 (correcto): El suizo se está volviendo un indiscutible en el once de Corberán. Partido correcto del ‘23’ blanquinegro que con su potencia y físico consiguió romper líneas y generar algún pase de peligro.

Diego López – 4 - (inadvertido): El asturiano está muy lejos de su mejor nivel. No genera ocasiones reales de peligro, no es eléctrico y poco queda de su calidad y golpeo de la temporada pasada. Preocupante los últimos partidos del extremo valencianista.

Luis Rioja – 6,5 - (peligroso) : El mejor del equipo junto a Copete. Las pocas ocasiones reales del encuentro pasaron por sus botas. Partido en la media del ‘11’ blanquinegro pese a la derrota.

Lucas Beltrán – 5,5 - (continuidad): El argentino tuvo una actuación tímida aunque correcta. Varias conducciones de calidad del jugador cedido por la Fiorentina, aunque sin demasiado peligro.

Suplentes

Ramazani – 4,5 – (insuficiente) : Tuvo varias buenas conducciones y destacó por su velocidad, pese a esto no pudo generar ocasiones reales. La cesión sigue sin dar sus frutos.

Danjuma – 4- (invisible) : La definición de invisible. No se le vio en todo el partido, poco queda del extremo desequilibrante de principio de temporada.

Umar Sadiq – 5- (correcto) : Los minutos que tuvo generó lo suficiente para calificar su partido como aprobado. Bajó los balones que no podían ni Lucas Beltrán ni Diego López, actuando al fin de la forma que necesita el Valencia CF: con un ‘9’ puro.

Foulquier – 3,5 - (desesperante) : Nuevo partido desastroso del lateral valencianista. En general muy errático. Aunque hay que remarcar que fuerza la falta previa al penalti anotado por Pepelu.

Javi Guerra - 4 – (desaparecido) : La situación del de Gilet es una de las más alarmantes. No queda nada del jugador con más calidad de la plantilla de este Valencia CF. No se le ve en el campo y su aportación es demasiado tímido.