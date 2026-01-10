Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valencia CF – Elche CF, en directo: partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

El Valencia CF recibe al Elche CF en Mestalla en un duelo clave de LaLiga EA Sports con la necesidad de sumar tres puntos y alejarse de la zona baja de la clasificación.

Valencia CF – Elche CF, en directo: partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto / Iván Carsí

Iván Carsí

El Valencia CF vuelve a LaLiga EA Sports antes del compromiso de Copa del Rey frente al Burgos CF de la próxima semana. El equipo blanquinegro recibe en el Camp de Mestalla a un Elche CF, que está siendo una de las sensaciones del curso pese a su condición de recién ascendido. A priori el duelo autonómico está marcado por el objetivo de la permanencia de locales y visitiantes aunque la urgencia sea mayor en el bando de Carlos Corberán que en el de su homólogo Éder Sarabia. El Valencia, hundido en la zona de descenso en la clasificación de Primera División.

Carlos Corberán tendrá varias bajas en la plantilla para el duelo contra los franjiverdes. El técnico de Cheste ha perdido esta semana por el camino a su portero titular y a uno de los jugadores de jerarquía llamados a tirar del carro. Julen Agirrezabala es baja mes y medio como mínimo. Mouctar Diakahby, toda la temporada. Por si fuera poco, tampoco estará el máximo goleador del equipo Hugo Duro por sanción

VIGO, 03/01/2026.- El jugador del Valencia Freuler (d) lucha por el balón con el del Celta de Vigo Moriba (i) durante el partido de LaLiga que se ha disputado este sábado en el estadio de Balaidos en Vigo. EFE / Salvador Sas

El Valencia CF busca imponer su ritmo en Mestalla ante el Elche CF en un partido clave de LaLiga EA Sports. / Salvador Sas / EFE

Un Valencia CF necesitado y ya con el refuerzo de Sadiq

La situación es límite. Corberán llega 'tocado' después de la sangrante derrota contra el Celta y los primeros cánticos de los aficionados pidiendo su dimisión a la llegada de la expedición al aeropuerto de Manises. El técnico cuenta con la confianza (pase lo que pase) del club, pero necesita encontrar las soluciones dentro del campo que se le resisten para espantar las dudas en torno a su figura y enderezar de una vez por todas el rumbo de la temporada.

El club ha despertado acelerando el primer fichaje del mercado de invierno, pero ahora le toca al entrenador y a sus jugadores dar un paso adelante. El margen de error se ha acabado. El Valencia necesita el triunfo de manera urgente para maquillar sus pobres números de la primera vuelta (solo tres victorias en 18 jornadas) y mirar a la segunda parte del campeonato con un poquito más de esperanza.

Valencia CF - Elche CF: Donde ver e partido en directo

El partido entre Valencia y Elche de la jornada 19 de LaLiga 2025/26 se podrá ver en tv por DAZN LaLiga, además podrás seguir los comentarios al minuto del encuentro en la web de Superdeporte.es. Este partido se disputará en el Estadio de Mestalla el sábado 10 de enero a las 21:00 horas.

