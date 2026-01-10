Valencia CF – Elche CF: alineaciones probables de un partido crucial en Mestalla

El Valencia CF vuelve a LaLiga EA Sports antes del compromiso de Copa del Rey frente al Burgos CF de la próxima semana. El equipo blanquinegro recibe en el Camp de Mestalla a un Elche CF, que está siendo una de las sensaciones del curso pese a su condición de recién ascendido. A priori el duelo autonómico está marcado por el objetivo de la permanencia de locales y visitiantes aunque la urgencia sea mayor en el bando de Carlos Corberán que en el de su homólogo Éder Sarabia. El Valencia, hundido en la zona de descenso en la clasificación de Primera División.

Carlos Corberán tendrá varias bajas en la plantilla para el duelo contra los franjiverdes. El técnico de Cheste ha perdido esta semana por el camino a su portero titular y a uno de los jugadores de jerarquía llamados a tirar del carro. Julen Agirrezabala es baja mes y medio como mínimo. Mouctar Diakahby, toda la temporada. Por si fuera poco, tampoco estará el máximo goleador del equipo Hugo Duro por sanción.

No obstante Corberán podrá contar ya con el primer fichaje de este mercado de invierno con el regreso de Umar Sadiq, que podría sumar sus primeros minutos como blanquinegro este curso a las primeras de cambio. No pierdas ojo a este artículo también en clave Fantasy y toma nota.

Mouctar Diakhaby, una baja importante para Corberán frente al Elche CF / LALIGA

Once del Valencia CF de Corberán antes de un duelo importante por la permanencia

El Valencia CF arrancará con el partido de este sábado una nueva semana con tres compromisos, puesto que desde el duelo contra el Elche CF en Mestalla, posteriormente se medirá al Burgos en Copa del Rey, mientras que el fin de semana siguiente lo hará frente al Getafe en el Coliseum. Tres duelos cruciales para un equipo que debe cambiar radicalmente su imagen y los resultados sin más tiempo que perder.

JM López

Así pues el once valencianista puede sufrir varios cambios, alguno de ellos obligado, con respecto a lo visto en Balaídos frente al Celta. La portería será para un Stole Dimitrievski que regresa a la titularidad por la lesión de Agirrezabala. En la zaga, a priori, Corberán volverá a colocar a Tárrega y a Gayà, que estarían acompañados por Thierry y Copete.

El trivote del centro del campo podría recuperar a Ugrinic junto a Pepelu con la única duda de André Almeida o Javi Guerra en el enganche, por el momento, el portugués parece que tiene la delantera. Las bandas serían para Diego López y para Luis Rioja para aportar trabajo específico en los costados con Lucas Beltrán en la punta de lanza ante la ausencia de Hugo Duro y a la espera del debut de Sadiq.

El Elche CF de Éder Sarabia es una de las revelaciones de LaLiga EA Sports

Elche, por su parte, llega a Mestalla con el cartel de equipo revelación de LaLiga y con la ambición de conseguir una victoria para la historia que supondría la guinda perfecta a la primera vuelta: 25 puntos. Los de Eder Sarabia confían en aprovechar la inestabilidad y crispación que rodea al Valencia para lograr su primer triunfo como visitante de la temporada y romper de paso una estadística negativa que se prolonga desde hace 53 años sin ganar un duelo autonómico fuera de casa en Primera División.

El conjunto ilicitano, de hecho, viene de perder la pasada jornada la condición de invicto como local contra el Villarreal. Sarabia no podrá contar por lesión con Rafa Mir, máximo goleador del equipo con 6 tantos, y Héctor Fort, operado del hombro. La principal novedad será la vuelta del portugués André Silva.

Sarabia ha preparado a conciencia el duelo contra el Valencia CF en Mestalla / EFE

Alineación probable del Valencia contra el Elche CF para Fantasy

Valencia CF: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu, Ugrinic; Luis Rioja, André Almeida, Diego López y Lucas Beltrán

Alineación probable del Valencia contra el Elche CF para Fantasy / Iván Carsí / 73

Alineación probable del Elche CF contra el Valencia para Fantasy

Elche CF: Iñaki Peña; Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Germán Valera, Aguado, Febas, Martim Neto, Diang; Álvaro Rodríguez.

Alineación probable del Elche CF contra el Valencia para Fantasy / Iván Carsí / 73

Mestalla dictará sentencia en un partido en el que el Valencia CF necesita convertir su casa en un punto de apoyo para seguir creyendo.