Cañizares estalla tras el Valencia - Elche : “Esto no se puede consentir”

El Valencia CF sigue sin encontrar el rumbo y Mestalla ya no soporta más frustración. El empate ante el Elche (1-1), en un partido que obligó de nuevo a los blanquinegros a remar a contracorriente, ha intensificado el malestar social alrededor del equipo dirigido por Carlos Corberán. Tres empates consecutivos en casa, los tres con remontadas forzadas, reflejan una preocupante falta de autoridad futbolística y una desconexión cada vez mayor entre el equipo y su entorno.

Carlos Corberán, pensativo, en la banda de Mestalla contra el Elche / MA Montesinos

La situación deportiva se agrava jornada tras jornada y el estadio, lejos de ser un refugio, se ha convertido en un espacio de protesta constante. Pañoladas, silbidos y cánticos contra la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores marcaron el final del encuentro, en una imagen que resume el estado anímico del valencianismo.

Mestalla dice basta: protesta social y pérdida de identidad

La afición valencianista volvió a expresar su hartazgo de forma clara. La protesta del valencianismo no se limitó únicamente a los 90 minutos de juego. Hubo manifestaciones de descontento tanto dentro como fuera del estadio, en una jornada que volvió a evidenciar que Mestalla no aguanta más. Desde los prolegómenos del encuentro ya se percibía un ambiente de hastío, con aficionados concentrados en los alrededores del estadio expresando su enfado por la deriva deportiva e institucional del club.

El empate final no hizo más que agravar una herida abierta desde hace tiempo, dejando claro que la situación es insostenible y que el valencianismo ha alcanzado un punto de no retorno. La afición siente que se ha normalizado la mediocridad en un club histórico y ya no está dispuesta a seguir soportando una dinámica que considera indigna de la identidad del Valencia CF.

Cañizares, contundente: “Una entidad como el Valencia no puede permitir esto”

Al finalizar el encuentro, Santiago Cañizares, exguardameta y leyenda del club, verbalizó en los micrófonos de la Cadena COPE lo que muchos aficionados sienten desde hace tiempo. Sin filtros, con tono emocional y profundo sentido de pertenencia, lanzó un mensaje demoledor. “Lo que me duele es que no pase nada. Que veamos este Valencia, en mínimos de lástima, y no pase absolutamente nada. Una entidad con una masa social como la del Valencia CF no puede consentir esto”, afirmó con rotundidad.

Cañizares en su último partido con el Valencia CF / LALIGA

El exfutbolista fue aún más directo al apelar a la responsabilidad colectiva del valencianismo: “¿Tú puedes ir a Mestalla, ver esto y consentirlo? Esto no se puede consentir. Hay que prepararse y organizarse para lo que haya que hacer. No hablo de violencia, hablo de no aceptar esta situación”.

“Da igual la categoría, lo que hay que recuperar es al Valencia CF”

Uno de los mensajes más potentes de Cañizares fue su reflexión sobre la pérdida de estatus e identidad del club, más allá del fútbol puramente clasificatorio. “Da igual jugar en Primera o en Segunda. La categoría ya la hemos perdido. Ahora lo que hay que hacer es recuperar la categoría que es el Valencia CF. Esto no es un club más, esto es el Valencia CF”, sentenció.

Valencia. VLC SPD. Partido Valencia -Elche / M. A. Montesinos

También criticó duramente la relación entre el esfuerzo económico del aficionado y la imagen del equipo: “Te cobran un abono que vale un dineral, no bajan los precios y representas una identidad enorme. No se puede consentir esto”.

En ese contexto de hartazgo generalizado, las palabras de Santiago Cañizares resuenan como un espejo fiel del sentimiento colectivo. El exguardameta puso voz a una afición cansada de ver cómo no pasa nada mientras el Valencia CF se desangra deportiva y socialmente. Su mensaje no fue solo una crítica, sino una advertencia: normalizar esta situación supone renunciar a lo que históricamente ha sido el club.