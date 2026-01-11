Gayà da la cara tras el empate ante el Elche: “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”

El Valencia CF cerró la primera vuelta de LaLiga con un empate que dejó un sabor amargo en Mestalla. El 1-1 frente al Elche no solo impidió al conjunto blanquinegro salir de los puestos de descenso, sino que profundizó la sensación de frustración en una afición que respondió con críticas, cánticos y pañoladas al término del encuentro. En este contexto de máxima tensión deportiva e institucional, el capitán valencianista, José Luis Gayà, fue el encargado de comparecer y analizar una situación que preocupa seriamente al valencianismo.

El lateral de Pedreguer no esquivó la realidad. “Nos vamos con un punto que nos sabe a poco”, reconoció, dejando claro que el objetivo era sumar de tres en tres. El Valencia necesitaba ganar y no lo consiguió, y eso, en la clasificación actual, tiene consecuencias directas: 18ª posición, 17 puntos y puestos de descenso al término de la primera vuelta.

Un empate insuficiente que mantiene al Valencia en descenso

El encuentro ante el Elche era señalado en rojo en el calendario. Un rival directo, Mestalla lleno y la necesidad imperiosa de sumar una victoria para tomar oxígeno en la tabla. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar dificultades para cerrar los partidos y transformar el trabajo semanal en resultados.

VALENCIA, 10/01/2026.- El delantero del Valencia, Luis Rioja, celebra el primer gol del equipo valenciano durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports que disputan el Valencia CFy el Elche CF este sábado, en el estadio de Mestalla. EFE/ Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

Gayà fue claro al respecto: “No hemos podido conseguir los tres puntos que tanto deseábamos y que tanto hemos trabajado durante la semana”. Una frase que resume el sentir del vestuario, consciente de que el esfuerzo no está siendo suficiente en términos de puntos. El empate no permite al Valencia salir de la zona baja y refuerza una dinámica negativa que se arrastra desde hace semanas. La falta de victorias, los errores puntuales y la presión ambiental están pasando factura a un equipo joven que no encuentra estabilidad.

Autocrítica desde el vestuario: “No estamos en una buena dinámica”

Lejos de lanzar mensajes vacíos, el capitán asumió la realidad con autocrítica. “No estamos en una buena dinámica y no estamos encontrando los resultados que queremos”, afirmó Gayà, poniendo el foco en la necesidad de mejorar desde dentro.

Valencia - Elche / LaLiga

El discurso del lateral valencianista incidió en el trabajo diario como única vía de salida: mejorar, insistir y crecer como equipo. En un vestuario golpeado anímicamente, el liderazgo del capitán se vuelve clave para sostener al grupo en uno de los momentos más delicados de la temporada. La primera vuelta deja números preocupantes para un club histórico como el Valencia CF. Lejos de los objetivos europeos y con el descenso como amenaza real, el margen de error se reduce al mínimo en la segunda mitad del campeonato.

Mestalla expresa su malestar: respeto absoluto a la afición

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue la reacción de la grada. Mestalla mostró su enfado con cánticos, críticas y pañoladas, reflejo del hartazgo acumulado por la situación deportiva y la gestión del club. Preguntado por ello, Gayà fue contundente y respetuoso. “No somos nadie para decirle a Mestalla lo que debe hacer”, aseguró el capitán. Un mensaje que evidencia la comprensión del vestuario hacia una afición que sufre y que exige respuestas. Para los jugadores, el camino es claro: responder en el campo.

“Nuestro trabajo es seguir esforzándonos para recompensar a la afición con una victoria”, añadió, apelando a que los resultados positivos sean la única forma de reconectar con la grada y cambiar el clima que rodea al equipo.

El Getafe, próximo examen para un Valencia al límite

Sin tiempo para lamentaciones, el Valencia CF ya piensa en el próximo compromiso liguero ante el Getafe. Un partido que vuelve a adquirir tintes de final, tanto por la clasificación como por la necesidad de romper la mala racha. Gayà lo dejó claro: “Ahora toca pensar en el Getafe y esperamos conseguir los tres puntos”. El mensaje es directo y refleja la urgencia de empezar a sumar victorias para abandonar los puestos de descenso cuanto antes.

Valencia. VLC SPD. Partido Valencia -Elche / M. A. Montesinos

La segunda vuelta será decisiva para el futuro inmediato del club. Con un calendario exigente y un entorno tenso, el Valencia necesitará su mejor versión futbolística y mental para revertir la situación. El capitán ya ha dado el primer paso: asumir responsabilidades, mirar de frente la realidad y apelar al trabajo y a la unión como únicas soluciones. En Mestalla, la paciencia se agota. En el vestuario, el mensaje es claro: solo las victorias podrán cambiar el rumbo de un Valencia CF que camina al borde del abismo.