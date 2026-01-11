Un nuevo "virus" en el Valencia CF

El Valencia CF esta temporada es un equipo mediocre, sin alma y al que le cuesta un mundo ganar partidos. Tres concretamente en una vuelta entera. El ridículo de Balaídos no sirvió de reacción a una plantilla que, en algunos casos concretos, no siente ni padece. Parece, honestamente, que les da absolutamente igual el rumbo del club, el enfado de la afición y que su nombre quede manchado en la historia negra del club si se consuma el descenso.

Yo, personalmente, sigo pensando que este año no llegará, pero cada año con Meriton siempre se estará más cerca del precipicio. Por eso, cualquier protesta es poca para sacar a Lim y los suyos de esta entidad. Y más allá de eso, el gran problema de este Valencia es que, haciendo un juego mediocre, ha sido incapaz de ganar a rivales que no han desplegado ni su mejor versión en Mestalla.

Gayà tras el final del Valencia - Elche / LaLiga

¿El virus del Valencia CF se contagia? Después del partido contra el Elche, y con un dolor de cabeza de mil demonios, me puse a reflexionar sobre todos los partidos del Valencia CF esta temporada en Mestalla.

Arrancó con la Real Sociedad. Una Real en la que Pablo Marín y Turrientes eran el doble pivote, dos jugadores que apenas han contado durante el resto de curso (ahora Turrientes sí lo está haciendo con Matarazzo). El 1-1 fue el premio para dos equipos que no quisieron ganar. Una parte para cada uno y sensaciones extrañas. La Real era el primero de los rivales que no sacaba una buena versión en Mestalla.

El segundo fue el Getafe, el equipo ‘revelación’ del inicio de curso. Dos victorias en dos partidos. Al final, un 3-0 contundente para cerrar el primer triunfo. El equipo de Bordalás, el segundo contagiado.

Diakhaby y Danjuma, celebrando un gol en Mestalla / LaLiga

Después llegó el Athletic. El 6-0 ante el Barça aún dolía y Mestalla juzgaba a una plantilla que no jugaba bien ni por casualidad. Un Athletic mediocre permitió al Valencia aguantar en el partido y, tras la roja a Vivian, llevarse los 3 puntos. El Athletic, otro equipo que no jugaba bien en Mestalla.

Llegó el Oviedo, el último partido en el que el Valencia ha marcado un gol en una primera parte en esa Liga. De eso hace ya unos cuantos meses. El equipo azulón se llevó los tres puntos y es, seguramente, uno de los peores equipos que ha pasado por Mestalla en mucho tiempo. Y en ocasiones hacer que los rivales jueguen mal es mérito de uno mismo, pero en este caso siempre coinciden con partidos normalitos del Valencia CF.

Danjuma, celebrando un gol ante el Oviedo / JM López

Llegó el día del Villarreal. Un Submarino que se adelantó por un penalti que no fue y por la sensación de que, de nuevo en Mestalla, le cuesta sacar su mejor versión. Ganó, sí, pero sin ser ese Villarreal que hemos visto tantas veces este año. Lo mismo sucede con el Betis, pero en este caso con un empate. Los de Pellegrini no jugaron ni bien ni mal. Ese fue el día de la supuesta reacción del Valencia de Corberán, pero tampoco fue un Valencia excelso.

Desde entonces, por Mestalla han pasado un Levante venido a menos y que se negó a atacar, un Sevilla que se adelantó pero que no fue ni por asomo un equipo competitivo, el Mallorca de Arrasate y el Elche de Sarabia. El último caso es llamativo porque es uno de los mejores equipos de LaLiga con balón y en Mestalla no lució en ningún momento.

Imagen del partido del Valencia CF después de recibir el gol del Mallorca / F. Calabuig

En definitiva, al Valencia en Mestalla no le ha jugado muy bien prácticamente ningún rival. O al menos la afición no ha salido de Mestalla nunca con la sensación de “buah, cómo juega este equipo”. Y ni con una versión normal de sus rivales, el Valencia es capaz de ganar. Así de triste es la realidad en Mestalla.