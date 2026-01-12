El Burgos CF avisa al Valencia CF en Copa: "Nos vemos capaces"

El Valencia CF entra en semana de Copa en medio de la crisis de fútbol y resultados que ha provocado que el equipo cierra la primera vuelta de LaLiga en puestos de descenso a segunda. Los de Carlos Corberán, antes de pensar en la 'final' de Getafe, tendrán que superar al Burgos CF en los octavos de final de la competición del KO.

Lejos de la falta de confianza del Valencia, el Burgos afronta la eliminatoria crecido después de su importante victoria contra el Eibar gracias a un gol de Íñigo Córdoba. El técnico del Burgos, Ramis, valoró el partido de copero del jueves y lanzó un mensaje de ambición: "Nos vemos capaces de pelear el partido, competirlo y plantar cara y ponérselo difícil”.

“Primero descansar bien y preparar el partido que para eso tenemos la plantilla que tenemos. Plantearemos el partido sabiendo que tenemos un rival potentísimo delante, que sus características individuales es de jugadores brillantes y que se les pueden conceder muy poco, por eso están en Primera División con un club tan importante como es el Valencia. Pero nosotros vamos con ilusión y nos vemos capaces de pelear el partido, competirlo y plantar cara y ponérselo difícil”, aseguró en la rueda de prensa.

KO al Getafe

El Burgos CF, perteneciente a LALIGA HYPERMOTION, comparece en estos octavos de la Copa tras vencer al Atlético Tordesillas, Real Zaragoza y Getafe CF. El conjunto valencianista visitará por décima vez El Plantío.