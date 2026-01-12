Los tres fichajes con los que el Getafe de Bordalás quiere enfrentarse al Valencia

El mercado de fichajes de enero ha cumplido su primer tercio. Pocos son los acuerdos cerrados hasta ahora que afectan a LaLiga, aunque alguno hay. Umar Sadiq es el primero que llega a un Valencia CF al que le urgían mínimo dos jugadores pendientes desde verano: un delantero centro y un central. Con el fichaje del delantero nigeriano cerrado, toca centrarse en el puesto de central con la llegada de por lo menos un central que cubra la baja de Diakhaby.

Con las mismas necesidades que el cuadro de Carlos Corberán se encuentran otros clubes. El primero en fichar fue Osasuna, que ni espero a la apertura del mercado para incorporar a Javi Galán en una operación de lo más curiosa al firmar un acuerdo hasta final de temporada con opción de ampliarlo, previo pago al Atlético de Madrid. El que sigue esperando su momento para fichar es el Getafe de José Bordalás, que tiene la firme intención de incorporar por lo menos tres jugadores, dos de ellos de ataque.

José Bordalás, durante el Valencia - Getafe en Mestalla / EFE

Desde hace semanas se da por hecho el fichaje de Chimy Ávila, aunque LaLiga todavía no ha dado el visto bueno para que el conjunto madrileño pueda fichar. Las estrictas normas de Javier Tebas frenan las intenciones azulonas, aunque parece próximo que pueda firmar algunos refuerzos. El Betis, una vez libere a Chimy, irá a por otro atacante. Bordalás espera al hispanoargentino como agua de mayo, pero quiere más y además no se fía de los sevillanos y ya tiene un plan B: Nteka, del Rayo Vallecano.

El Chimy celebrando su tanto / EFE

Más incorporaciones para el Getafe antes del Valencia CF

Más allá del exjugador de Osasuna, Bordalás insiste en un extremo y un central. Sobre el central, todo parece encarrilado con el uruguayo Sebastián Boselli, de River Plate. Le siguen numerosos clubes argentinos, además de otros de Brasil, Uruguay e incluso EEUU, pero tiene un pie y medio en Getafe.

Ilias Akhomach pelea un balón con Josep Chavarría en el Villarreal-Rayo / EFE

Ilias Akhomach, oportunidad de mercado

El mejor colocado para reforzar el ataque más allá del Chimy es el joven Ilias Akhomach. El extremo marroquí del Villarreal se encuentra actualmente en la Copa África con su selección, goza de un buen cartel en el mercado, pero no de tantas oportunidades de jugar a las órdenes de Marcelino. El club amarillo vería factible una salida, aunque habría que estudiar los términos de un jugador de futuro que tiene contrato hasta 2027 y cuya cesión podría ser beneficiosa para todos. No se esperan avances hasta que regrese del torneo. Marruecos juega la semifinal ante Nigeria y en caso de superar al rival, de ninguna manera llegaría a poder jugar con el Getafe frente al Valencia CF, cita que tendrá lugar el domingo 18 a las 14 horas en el Coliseum.