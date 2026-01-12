El Burgos, con el lateral derecho revelación de Segunda que el Valencia dejó escapar en verano

El Valencia CF buscó laterales derechos en el mercado de verano consciente de los problemas físicos que acostumbran a perseguir a Thierry y Foulquier. Además era una búsqueda para firmar a un jugador joven, incluso para el filial, que pudiera dar el salto competitivo poco a poco. Y ahí hubo un nombre que estuvo encima de la mesa durante muchas semanas: Álex Lizancos.

Curiosamente el destino ha cruzado a Lizancos con el Valencia CF, pero no como el entorno del futbolista hubiera esperado. Después de una temporada fantástica en el Lugo en Primera Federación, Lizancos llamó la atención de muchos clubes de Segunda y de varios de Primera, aunque en algunos casos para sus filiales en busca de un futbolista que pudiera dar luego el salto. Ese fue el caso del Valencia, que negoció con el Lugo por un refuerzo que consideraba necesario. Además los informes hablaban de un jugador que podía dar el salto en el futuro más inmediato y cuya compra no era una inversión importante.

Lizancos, después de no haber jugado nunca en Segunda, no tardó en hacerse con un puesto en el once titular. Debutó en un 5-1 a favor contra la Cultural Leonesa, rindió a buen nivel en el tramo final contra el Deportivo de la Coruña en Riazor y se perdió el duelo contra el Andorra de la tercera jornada con derrota de su equipo y desde entonces no ha dejado de ser titular. Gran debut en el once contra Las Palmas dejando portería a cero y un crecimiento bestial en todos los sentidos. Va bien hacia arriba, pero ha crecido en fase defensiva, es intenso, va al choque y tiene capacidad asociativa.

Expertos en Segunda

Lizancos es sin duda uno de los nombres propios de la competición en Segunda. Tanto es así que en La Pizarra de Quintana de Radio Marca dos expertos en LaLiga Hypermotion como Borja Aranda y Javier Mateos colocaron a Lizancos como el mejor lateral de Segunda División. Tiene 'trampa', pero habla a las claras del nivel que está ofreciendo. Ese análisis de ambos periodistas consistía en elegir al mejor once de la categoría pero sin poder repetir equipo. Lo que demuestra, eso sí, la figura de Lizancos en el once es que tiene nivel de sobra para dar el salto en los próximos años a Primera.

Generación de 2003

A sus 22 años, Lizancos tiene una amplia carrera por delante y seguramente le llegará la oportunidad en la máxima categoría. Sorprende, eso sí, que justamente el Valencia ha tenido problemas este año con el lateral derecho de nuevo y seguramente habría podido ya debutar en Mestalla de haberse cerrado su fichaje por el filial, que era la intención.

En estos momentos Thierry está lesionado tras abandonar el campo contra el Elche y Foulquier ha demostrado que su rendimiento está lejos de ser el necesario para mantener un mínimo en la categoría. Al menos de momento.

Alejandro Lizancos. / Instagram

En cualquier caso, Lizancos vivirá su particular cara a cara con el Valencia este jueves si el técnico apuesta por darle entrada, aunque en los últimos dos compromisos coperos contra Zaragoza y Getafe no ha disputado ningún minuto ya que es un fijo en la competición doméstica.