El Valencia CF traspasa gratis a Gurendal a la primera división de Noruega

El Valencia CF ha anunciado esta tarde el traspaso de Alexander Figueiredo Gurendal (20 años) al IK Start de Noruega. Así el extremo regresa a su país natal, del que llegó a la cantera de Paterna en 2021.

Según han informado ambos clubes, la marcha del jugador al equipo de la Eliteserien -primera división del fútbol noruego- se ha acordado sin coste, aunque el club de Mestalla se reserva un porcentaje de alrededor del 25 % de una futura venta y derechos formativos.

Presente, en el último Trofeu Taronja

Gurendal, extremo veloz de buen manejo del esférico, sumó hasta seis partidos en los veranos de 2023 y 2025 con el primer equipo del Valencia. El último de ellos, en el último Trofeu Taronja, el disputado el pasado agosto ante el Torino en Mestalla (3-0), encuentro en el que jugó los 13 minutos finales en sustitución de Luis Rioja. También participó en otros en encuentros de pretemporada con el primer equipo contra equipos como el Marsella, el Alavés o el Aston Villa.

"Estoy muy feliz de estar aquí, en el IK Start. El proyecto que se está construyendo en el club es emocionante y quiero ser parte de él. El Start es un club grande con una importante historia en el fútbol noruego. Jugar en la Eliteserien será increíble y quiero mostrar a los aficionados lo mejor de mí. Soy un jugador rápido, bueno en el uno contra uno y rápido en el campo", ha dicho Gurendal a su llegada a su nuevo destino.

Antes de fichar por el Valencia en 2021, el extremo había hecho la mayor parte de su carrera en el equipo regional de Trøndelag. Este martes, Gurendal ha realizado su primera sesión de entrenamiento con su nuevo equipo este martes.

Desde 2023, el futbolista noruego ha jugado 24 partidos con el Valencia CF Mestalla, el equipo filial en la Segunda Federación. Además, ha representado a Noruega en varias categorías juveniles, incluido el sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19.