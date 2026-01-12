El Valencia-Real Madrid en el que Arbeloa cambió la carrera de Casillas

El Valencia–Real Madrid de 2011 en Mestalla fue un partido áspero, tenso, propio de una época en la que cada visita blanca al coliseo valencianista se jugaba también en el terreno emocional. Sin embargo, entre entradas duras, presión ambiental y un marcador ajustado, hubo una acción concreta que sobresalió por lo insólito y por lo que terminó simbolizando con el paso del tiempo: la patada de Álvaro Arbeloa a Iker Casillas dentro del área madridista.

La jugada se produjo en un contexto de nerviosismo defensivo. El Valencia atacaba con insistencia, el área del Real Madrid estaba poblada de camisetas blancas y el balón quedó suelto tras un centro lateral. Casillas salió a blocar o despejar en una acción comprometida, y en ese instante Arbeloa, en su intento de rechazar con contundencia, impactó con la pierna del guardameta. No fue una agresión deliberada ni una acción violenta en el sentido clásico, pero sí una patada clara, aparatosa, fruto de la precipitación y de la falta de coordinación en una defensa sometida.

Casillas quedó tendido en el suelo durante unos segundos. Mestalla rugió, el árbitro detuvo el juego y las cámaras captaron la escena con crudeza: el capitán del Real Madrid dolorido dentro de su propia área tras un golpe de un compañero. Arbeloa, serio, sin grandes gestos de disculpa, continuó concentrado en el partido. La imagen, más allá de la anécdota deportiva, resultó perturbadora. No era solo un accidente: era la metáfora perfecta de un vestuario que ya no funcionaba como un bloque compacto alrededor de su líder histórico.

Arbeloa y Messi en un clásico. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

A partir de ahí, la figura de Iker Casillas inició un lento pero irreversible proceso de desgaste. Aquella temporada aún conservaba su estatus, pero el contexto había cambiado. El Real Madrid de José Mourinho avanzaba hacia un modelo más jerárquico y menos sentimental, y Casillas, símbolo del pasado reciente y del puente con el vestuario de la selección, empezó a quedar en una posición incómoda. Las dudas sobre su rendimiento se mezclaron con rumores, filtraciones y una sensación constante de desprotección interna.

Los años siguientes confirmaron esa deriva. Llegaron las suplencias inesperadas, primero en Liga y después en partidos clave. El debate sobre el portero dejó de ser técnico para convertirse en político. Casillas pasó de ser intocable a discutido, de referente a problema. Incluso sus grandes noches europeas convivieron con errores amplificados hasta el extremo. Ganó la Décima, sí, pero lo hizo bajo una lupa permanente, sin la unanimidad que había acompañado sus éxitos anteriores.

¿Qué pasa con Iker Casillas? / RRSS

Su salida del Real Madrid fue tan fría como reveladora. Sin homenaje institucional acorde a su legado, Casillas puso rumbo al Oporto, donde encontró estabilidad y respeto, aunque lejos del foco que había marcado su carrera. El infarto que sufrió años después cerró su etapa como futbolista y añadió una dimensión humana a una trayectoria extraordinaria, marcada en su tramo final por el desgaste emocional.

Con la perspectiva del tiempo, aquella patada en Mestalla no explica por sí sola el declive de Casillas, pero sí lo anticipa. Fue una señal temprana de que algo se había roto. El instante en que el capitán cayó dentro de su propia área, no por un rival, sino por un compañero, quedó como una imagen incómoda y reveladora del final de una era en el Real Madrid.