Víctor júnior pide sitio en la Copa y en el Valencia CF

Víctor Fernández júnior, hijo de aquel habilidoso delantero que brilló en la primera década del siglo con las camisetas del Real Valladolid y el Villarreal CF, representa una de las pocas noticias positivas que envuelven al Valencia CF a día de hoy. Mediapunta zurdo de 18 años, el vallisoletano es uno de los actores principales en la reacción del Valencia CF Mestalla en los últimos dos meses, tiempos en los que, poco a poco, los pupilos dirigidos por Miguel Ángel Angulo han logrado salir de la zona de peligro y asentarse en la parte media de la clasificación del grupo III de Segunda Federación.

Titular desde octubre en el filial de Angulo, Víctor atraviesa un excelente momento de forma con cuatro goles en los últimos cuatro encuentros de liga. En la actualidad, el hijo de Víctor se ha convertido en el futbolista más determinante del equipo. Sus cuatro tantos en el último mes son un doblete en la victoria frente a la UE Olot (3-2), uno frente al Barça Atlètic para rascar un punto del Johan Cruyff (2-2) y este domingo uno más en el triunfo valencianista en el Puchades sobre el Torrent CF (2-1).

Cada uno de los tantos de Víctor supera en belleza al anterior, siendo el último ante el rival 'taronja' una verdadera obra de arte firmada con una hábil pierna izquierda. Víctor jr. controló en el interior del área, burló a un defensa dando media vuelta y salió de nuevo de la frontal para colocar la pelota con rosca lejos del alcance del portero. Corría el minuto cinco del derbi con el Torrent y el medio ofensivo abría así el marcador de un duelo que encarrilaría, con el 0-2 a los 40 minutos, Mario Guilabert.

Víctor, antes de empezar un partido con el Valencia Mestalla / VCF Media

Opciones de mostrarse en la Copa

Autor de ocho goles en lo que va de temporada -siete en la Segunda RFEF y uno en la Premier League International Cup U21-, Víctor es una de las sensaciones del filial, sin duda, uno de los jugadores con más capacidad y talento para poder dar un salto hacia el primer equipo. Su nombre se encuentra entre los de los probables canteranos que puedan desplazarse este jueves con los de Carlos Corberán a Burgos para medirse al conjunto local en los octavos de final de la Copa del Rey.

Cláusula asequible para quedárselo en propiedad

Víctor Fernández aterrizó este verano en el Valencia Mestalla cedido por el Levante UD, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028. No obstante, el Valencia CF se guardó una cláusula, asequible en lo económico, para poder efectuar una opción de compra y quedarse al zurdo en propiedad a partir de la próxima temporada.

Las actuaciones del futbolista durante la temporada, en la que anota un tanto cada 158 minutos, hacen que sus opciones de quedarse en el Valencia CF vayan en aumento a falta de que Kiat Lim y Ron Gourlay autoricen la ejecución de dicha cláusula. Por posición y momento de forma, Víctor también ha ganado enteros para disponer de una oportunidad entre un ataque del primer equipo carente de desborde y disparo en la zona de tres cuartos.