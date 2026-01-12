Víctor Junior vuelve a brillar con el Mestalla: Otro golazo
Titular desde octubre en el filial de Angulo, Víctor atraviesa un excelente momento de forma con cuatro goles en los últimos cuatro encuentros de liga. En la actualidad, el hijo de Víctor se ha convertido en el futbolista más determinante del equipo. Sus cuatro tantos en el último mes son un doblete en la victoria frente a la UE Olot (3-2), uno frente al Barça Atlètic para rascar un punto del Johan Cruyff (2-2) y este domingo uno más en el triunfo valencianista en el Puchades sobre el Torrent CF (2-1). Más información