Sólo Hugo Duro lleva más goles que Yarek esta temporada

Yarek Gasiorowski empezó con muy buen pie su aventura en el PSV. El central de Polinyà tuvo que dejar el Valencia CF el pasado verano tras ser vendido al histórico equipo de Países Bajos por una cantidad cercana a los 9,8 millones de euros. Su rendimiento con el líder de la Eredivisie es sobresaliente, asombrando a propios y extraños y es que el equipo sólo ha perdido un encuentro y empatado otro en lo que llevan de liga.

El perfil de Yarek es el de un central de clase con capacidad de corte, buen trato de balón, posibilidad de rendir como lateral izquierdo y un sobresaliente juego aéreo. Sus 191 centímetros son un buen aliado para su gran cabeceo y prueba de ello su capacidad anotadora en las categorías inferiores de la selección española. Con el Valencia CF no llegó a estrenarse como goleador, pero ahora mismo sólo un delantero del PSV lleva más goles que él en la Eredivisie.

Yarek con el PSV / SD

Un central goleador

Más allá de lo mucho que echa de menos el Valencia CF de Corberán a un central de su perfil, destaca el hecho de que Yarek acumula tres goles en el torneo liguero, algo que sólo puede superar Hugo Duro en la actual plantilla valencianista. Yarek debutó marcando un gol y dando una asistencia en la goleada ante el Sparta (6-1) y pocas jornadas después marcó ante el Ajax en un duelo que terminó 2-2.

En la última jornada, el PSV goleó al Excelsior (5-1) para dejar el tercer tanto del canterano valencianista en sus llamativas estadísticas. De esta manera, celebró con un par de días de adelanto su 21 cumpleaños.