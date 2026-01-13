Dos bajas importantes en el entrenamiento antes de visitar al Burgos en Copa

El Valencia regresa a la competición este jueves, aunque no en Laliga sino en Copa del Rey para afrontar la ronda de octavos de final ante el Burgos. El conjunto de Carlos Corberán visita El Plantío con el objetivo de meterse entre los ocho mejores equipos de la competición del KO, aunque con un ojo puesto en Liga con la permanencia peligrando un año más.

El equipo ya prepara sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna el choque ante uno de los últimos cinco equipos de Segunda que continúan vivos en Copa, y este martes se ha ejercitado con la ausencia de dos jugadores importantes que podrían ser baja.

Tárrega y Gayà, pequeñas molestias

El lateral izquierdo José Luis Gayà y el central César Tárrega no han entrenador con el resto del grupo debido a unas pequeñas molestias. A falta de solo dos días para el partido y con la situación en Liga cada semana más crítica, todo apunta a que ambos descansarán este jueves con la idea de que puedan estar al cien por cien para visitar al Getafe el domingo a partir de las 14 horas.

Ambos defensas se han entrenado en el gimnasio para gestionar los esfuerzos en la vuelta a los entrenamientos del equipo, que gozó de un día libre el lunes tras sumar otro empate en la jornada 19 de Liga ante el Elche.

Entrenamiento del VCF / VCF

Sin los lesionados ya sabidos

En la sesión tampoco estuvieron los lesionados Thierry Rendall, Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby, todos ellos lesionados de la musculatura isquiotibial, aunque en el caso de Diakhaby, que tuvo que pasar por el quirófano, su lesión es de mayor gravedad. Los tres siguen con su trabajo de recuperación en Paterna.

Mientras, el resto del grupo entrenó a las órdenes de Carlos Corberán, que contó cuatro canteranos en la sesión: el guardameta Vicent Abril y los defensas Rubén Iranzo, Joel Fontanet y Alejandro Panach. El partido de Copa se presenta como otra oportunidad para que sumen minutos precisamente los futbolistas que menos suelen participar, así como algún canterano que destaque en el filial.

La siguiente sesión de entrenamiento de este miércoles será la última antes del duelo de Copa ante el equipo burgalés de Segunda División en El Plantío este jueves a las 21 horas.