Bordalás, al límite antes de recibir al Valencia

José Bordalás ha vivido tiempos mejores en el Getafe. El técnico alicantino, ex del Valencia, está lidiando en los últimos meses con una situación muy comprometida en el conjunto azulón, que atraviesa por una crisis económica severa que le está impidiendo confeccionar la plantilla que tanto al club como al técnico le gustaría para competir en Primera División.

Las lesiones tampoco están acompañando, y es que una de las estrellas del Getafe, Borja Mayoral, sigue sufriendo una plaga de problemas físicos que le impiden coger la regularidad que necesita tras la grave lesión de rodilla que sufrió.

La pasada jornada, en la que el Getafe cayó en casa frente a la Real Sociedad en el último minuto, fue el momento en el que José Bordalás dijo 'basta' y estalló por la situación que vive en el club. En la rueda de prensa posterior al partido, el alicantino dejó muy claro su mensaje: "Alicaído no, estoy triste. Es una realidad. No me merezco lo que se está haciendo. Soy un entrenador que saco rendimiento, pero llega un momento que sacas punta y punta y el lápiz se acaba. Recuerdo de niño que el lápiz se acababa. El lápiz prácticamente nos lo hemos comido y ya no queda lápiz. Entonces, es la realidad. Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie".

"Es una situación como todo el mundo sabe con falta de efectivos y con un equipo muy mermado. No se puede reprochar nada a los chicos. Hemos acabado con tres jugadores del filial. Han dado lo que pueden y animarles. Poco más se puede hacer", añadió.

Obligados a vender... sin poder fichar

La situación límite comenzó a fraguarse el pasado verano, cuando el Getafe tuvo que (mal)vender a algunos de sus mejores jugadores, como Alderete o Uche, y aún así no pudo inscribir a varios de sus fichajes más importantes. Ni siquiera tras la salida del Uche, por el que se ingresó una importantísima cantidad económica, el conjunto azulón pudo realizar más fichajes importantes.

Y este mercado de invierno la situación no parece que haya mejorado. El Getafe está atento al mercado, pero sobre todo al de agentes libres, conscientes de que un desembolso económico a estas alturas, por mínimo que sea, es un mundo para las arcas del club.

Contra el Valencia con lo justo

Así, Bordalás recibirá al Valencia este domingo con su plantilla en cuadro. Mayoral y Davinchi, que empezó la temporada como lateral izquierdo titular, son las bajas confirmadas por lesión, mientras que Kamara y Abqar están en duda. Las lesiones podrían provocar la novedad en el once de Juanmi, un delantero que, al parecer, no es del agrado de Bordalás, pero al que podría alinear si no tiene más remedio.