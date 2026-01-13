Gabriel Paulista se emociona con su nuevo equipo

Gabriel Paulista ya tiene nuevo equipo. El exjugador del Valencia CF ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del Corinthians, tal y como anunció el club brasileño en su comunicado oficial. El central firma por dos temporadas, hasta diciembre de 2027, y pone punto final a su etapa en el fútbol europeo.

Gabriel Paulist anunciado como nuevo fichaje del Corinthians / RRSS Corinthians

Un regreso a los orígenes

A sus 35 años, el exvalencianista ha decidido regresar a su país natal para vestir la camiseta del club del que es aficionado desde niño. Una decisión muy reflexionada, ya que las conversaciones con el Corinthians comenzaron hace aproximadamente un año. El defensa admitió que no fue fácil renunciar al fútbol europeo, pero dejó claro que la familia y los sentimientos pesaron más que el dinero.

Un Paulista emocionado

La presentación estuvo marcada por la emoción. Gabriel Paulista recordó entre lágrimas a su hermano Rogerio, fallecido hace más de dos décadas, y reconoció que fue él quien le inculcó el amor por el Corinthians. El excentral del Valencia CF confesó sentirse cumpliendo un sueño compartido, una vivencia personal que convirtió su llegada en algo mucho más que un simple fichaje.

Experiencia forjada en Mestalla

En el plano deportivo, el exvalencianista, que dejó una huella importante en el Valencia CF, aseguró estar plenamente recuperado físicamente y preparado para competir. Aun así, fue claro al afirmar que no llega para ser titular indiscutible, sino para ganarse su sitio y aportar experiencia, liderazgo y carácter cuando el técnico lo estime oportuno.

Gabriel Paulista como capitán del Valencia CF / RRSS Valencia CF

Ilusión intacta para un nuevo reto

Gabriel Paulista reconoció que apenas ha dormido en los últimos días debido a la ansiedad y la ilusión por firmar y debutar con el conjunto brasileño. Para el exjugador del Valencia CF, esta nueva etapa supone un desafío ilusionante y el inicio de un capítulo especial en su carrera, después de haber competido al máximo nivel en Europa y, especialmente, tras su paso por Mestalla, donde se consolidó como un defensa de referencia.