Lizancos avisa al Valencia CF antes de la Copa: “En El Plantío vamos a dar mucha guerra”

El Valencia CF afronta los octavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos CF con la obligación de avanzar en una competición que forma parte de su historia. El duelo llega en un momento delicado para el equipo dirigido por Carlos Corberán, pero también cargado de matices y lecturas internas, una de ellas con nombre propio: Álex Lizancos.

El lateral derecho del Burgos ha sido protagonista en la previa tras conceder una entrevista a SPORT último programa de Moeve Fútbol Zone en la que ha dejado claro que su equipo no se achica ante el escudo valencianista. “El Valencia es un equipo histórico y en El Plantío les vamos a dar mucha guerra”, aseguró el futbolista, en un mensaje que ya circula en clave Copa del Rey.

El Valencia CF, obligado a responder en la Copa del Rey

La Copa del Rey se presenta como una vía de ilusión para el valencianismo en una temporada marcada por el mal rendimiento en LaLiga. El Valencia CF sabe que no atraviesa su mejor momento deportivo, pero también que este tipo de eliminatorias exigen personalidad, jerarquía y concentración máxima.

Imagen de Ramazani en el partido contra el Cartagena / Marcial Guillen

El Burgos, arropado por su afición, intentará explotar cualquier duda del Valencia en un escenario siempre exigente como El Plantío. En Mestalla existe el convencimiento de que no habrá margen para la relajación en una eliminatoria a partido único con un billete para los cuartos de final en juego.

El aviso de Lizancos al Valencia CF

Las palabras de Álex Lizancos no han pasado desapercibidas en el entorno valencianista. El lateral del Burgos ha puesto en valor el peso histórico del Valencia CF, aunque dejando claro que su equipo competirá sin complejos y con la máxima ambición.

Lizancos en un partido frente el Racing / INSTAGRAM: lizancoos

Desde la perspectiva del Valencia, el mensaje sirve como recordatorio de que la eliminatoria será todo menos sencilla. El Burgos llega con ilusión, hambre competitiva y la motivación extra que supone medirse a un club con ocho Copas del Rey en su palmarés.

Un lateral que estuvo en la agenda del Valencia

Más allá del cruce copero, la figura de Lizancos conecta directamente con la planificación deportiva del Valencia CF. El club buscó laterales derechos durante el pasado mercado de verano, consciente de los problemas físicos que suelen afectar a Thierry Correia y Dimitri Foulquier.

Thierry en el banquillo / M.A Montesinos

La idea de la dirección deportiva era incorporar a un jugador joven, con proyección y margen de crecimiento, incluso con destino inicial en el filial, pero preparado para dar el salto al primer equipo a medio plazo. En ese perfil encajaba Álex Lizancos, cuyo nombre estuvo sobre la mesa durante semanas.

Tras firmar una temporada sobresaliente en el CD Lugo en Primera Federación, el lateral despertó el interés de varios clubes de Segunda Divisióny también de equipos de Primera, entre ellos el Valencia CF. Los informes internos hablaban de un futbolista fiable, competitivo y con un futuro inmediato prometedor, además de una operación económicamente asumible.

Lizancos en el encuentro frente al Racing de Santander / INSTAGRAM: lizancoos

Las conversaciones con el Lugo existieron, pero finalmente no fructificaron. Lizancos puso rumbo al Burgos CF, donde ha seguido creciendo y ganando protagonismo, hasta el punto de convertirse ahora en una de las amenazas del rival del Valencia en la Copa del Rey.

Un cruce con trasfondo para el Valencia CF

El enfrentamiento ante el Burgos no es un partido más para el Valencia CF. Además de la exigencia deportiva, la eliminatoria añade un contexto especial con un jugador que pudo vestir la camiseta de Mestalla y que ahora quiere reivindicarse ante el club que le siguió de cerca.

Con los cuartos de final en juego y la necesidad de ofrecer una imagen sólida, el Valencia CF se mide a un rival de menor entidad, pero con ambición. Todo ello, en un duelo donde el pasado reciente del mercado y el presente competitivo se cruzan en una Copa del Rey que no admite errores.