¿Qué necesita el Valencia para salvarse? Así va el ritmo de puntos para la permanencia en la temporada 25/26

Como si del día de la marmota se tratase, el Valencia parece no haber aprendido de los muchos errores de la temporada pasada, y de los últimos años en general, y vuelve a ocupar una situación crítica en liga en esta temporada 2025/26. Y es que tras 19 jornada disputadas, una vuelta entera, el conjunto de Carlos Corberán ocupa los puestos de descenso con únicamente 17 puntos en su casillero, uno menos que el Mallorca, que ahora mismo marca esa ansiada salvación.

Es una situación muy parecida a la del curso pasado, algo mejor por la suma total de puntos, pero parecida en cuanto a sensaciones y que vuelve a reflejar la triste realidad del club a día de hoy, que no es otra que resignarse a pelear por la permanencia.

Hace un año, el punto de inflexión que permitió al Valencia salir del pozo fue la llegada de Carlos Corberán y su cuerpo técnico, que asumieron el cargo que dejaba un Rubén Baraja que parecía haber perdido toda la confianza del vestuario, una situación que parece estar sufriendo ahora el preparador de Cheste.

El Valencia necesita otro punto de inflexión que les impulse a remontar el vuelo, aunque este año el cambio de entrenador se antoja más complicado, al menos de momento. De momento, el mercado de invierno solo ha traído un fichaje a la plantilla de los varios que necesita.

VALENCIA -ELCHE EN MESTALLA / EFE

La permanencia, un puntito más cara... de momento

La temporada pasada a estas alturas (19 jornadas disputadas), el Valencia era colista con 13 puntos y el descenso parecía prácticamente inevitable, por la situación y, sobre todo, por las sensaciones. Un año más tarde, el conjunto de Mestalla tiene cuatro puntos más, 17, cifra que el curso pasado sí le hubiera mantenido fuera de los últimos tres puestos, pero no este en el que la permanencia, al menos de momento, parece un puntito más cara.

En la 2024/25 era el Alavés quien, tras 19 partidos, marcaba la salvación con 17 puntos y el Espanyol el primero de los equipos en descenso con 16. Este año, la salvación la marca el Mallorca con 18 y el primero de los equipos del precipicio es le Valencia con 17.

Además, la sensación de las últimas semanas es que varios de los equipos condenados a luchar por la permanencia están despertando. Todos menos unos pocos, entre los que se encuentra el Valencia. Equipos como el Real Oviedo, Levante o Girona han empezado aumentar su ritmo de puntos, en un claro aviso de que la salvación este año podría estar incluso más cara que el pasado. Por contra, equipos como el Alavés o el Mallorca están siguiendo una línea descendente, más parecida a la del Valencia.

Valencia. VLC SPD. Partido valencia - Elche / M. A. Montesinos

El paso de las jornadas no cambia todo

En cualquier caso, la diferencia respecto a la campaña anterior es mínima y puede cambiar jornada tras jornada. Es habitual que los equipos de la zona baja aumenten el ritmo de puntuación en las jornadas finales, pero eso siempre es una incógnita. La temporada pasada, por ejemplo, ocurrió eso y el Leganés tuvo que resignarse a perder la categoría a pesar de sumar los 40 puntos que, en teoría, se piden para lograr la permanencia.

Obligados a subir varias marchas

Lo que está claro es que quien tiene que subir el ritmo es el Valencia. El ritmo de 17 puntos en 19 jornadas es totalmente incompatible con la permanencia, por lo que el conjunto de Corberán deberá mejorar, y con creces, su balance de resultados en el segundo ecuador del curso. 23 puntos más son los que hacen falta para sumar 40, aunque ya es sabido que podría incluso no servir. Eso significa que, como mínimo, el Valencia debe sumar en la segunda vuelta seis puntos más de los que ha sumado en la primera, y aún así correría riesgo.