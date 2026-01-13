Oficial: La nueva aventura de Banega en el fútbol argentino

Éver Banega nunca fue un futbolista de trayectos lineales. Su carrera, marcada por picos de excelencia y contextos complejos, vuelve a sumar un capítulo en el fútbol argentino. Tras su salida de Newell’s Old Boys, el mediocampista rosarino acordó su llegada a Defensa y Justicia con una convicción clara: seguir compitiendo, seguir jugando, seguir siendo protagonista. En Florencio Varela encuentra un entorno que valora su jerarquía y le propone un desafío concreto, lejos del ruido pero cerca del juego.

Formado en Rosario, pulido en Boca y consagrado en Europa, Banega llega al Halcón con una mochila pesada de historia, títulos y partidos decisivos. No es un regreso nostálgico ni un retiro anticipado: es una apuesta futbolística que combina experiencia, liderazgo y una lectura del juego que pocos pueden ofrecer en el torneo local.

Valencia CF: talento, intermitencias y un rendimiento que dejó huella

La etapa de Éver Banega en el Valencia fue tan intensa como irregular, pero imposible de ignorar. Llegó en enero de 2008 (26 millones de dólares) a un club convulsionado, con Ronald Koeman como entrenador, quien le dio confianza inmediata. En pocos meses disputó 17 partidos entre Liga y Copa y fue parte de la plantilla que conquistó la Copa del Rey.

Banega y Piti en el encuentro disputado en 2012 / VCF

Posteriormente, una cesión al Atlético de Madrid en la temporada 2008/09 le permitió sumar continuidad: jugó 31 partidos de Liga y anotó un gol en un equipo que finalizó cuarto. De regreso a Mestalla, Banega atravesó cuatro temporadas en las que alternó actuaciones brillantes (partidos donde dominaba el ritmo y el pase) con otras más discretas, condicionadas por problemas de disciplina y episodios extradeportivos.

Aun así, su balance en Valencia fue significativo: 188 partidos oficiales en cinco temporadas, siendo durante largos tramos el cerebro del mediocampo. Nunca terminó de explotar todo su potencial en el combinado valencianista, pero dejó muestras claras de su calidad técnica y su capacidad para asumir responsabilidades en escenarios exigentes.

Defensa y Justicia: un nuevo escenario para el mismo fútbol

La llegada de Éver Banega a Defensa y Justicia no responde a la nostalgia ni al marketing. Es una decisión futbolística. Con el pase en su poder y rumores de retiro flotando, eligió un club que propone juego, intensidad y protagonismo con la pelota. En el Halcón de Varela encontrará un rol central: ordenar, hacer jugar y liderar desde el mediocampo.

A los 37 años, Banega no promete velocidad ni despliegue constante, pero sí algo que escasea: inteligencia táctica, precisión en el pase y temple en los momentos calientes. Su carrera demuestra que siempre encontró la manera de reinventarse. En Defensa y Justicia, el desafío es claro: demostrar que la clase, incluso con el paso del tiempo, sigue marcando la diferencia.