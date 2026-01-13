A la venta las entradas de todos los partidos de la segunda vuelta en Mestalla

La afición del Valencia ya puede adquirir las entradas para cualquiera de los partidos que el conjunto blanquinegro disputa en Mestalla en lo que resta de Liga en esta temporada 2025/26. Así lo ha anunciado el club en sus redes sociales, facilitando además los enlaces para la compra de entradas para cada uno de los partidos.

El club lo explica de la siguiente manera:

La segunda vuelta de la temporada 2025-26 ya está en marcha para el Valencia CF. Los nuestros disputarán 9 partidos de LALIGA EA SPORTS en el Camp de Mestalla de aquí hasta el final de temporada ante rivales como RCD Espanyol, Real Madrid, CA Osasuna, Deportivo Alavés, RC Celta de Vigo, Girona FC, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

Siguiendo con la estrategia de las últimas temporadas, el Club pone a la venta de forma anticipada las entradas para toda la segunda vuelta, permitiendo así que puedas garantizarte tu butaca y planificarte a falta de que LALIGA EA SPORTS confirme en las próximas semanas los horarios que todavía están por determinar. ¡Te esperamos en Mestalla!

*Los Socio VCF tienen un 10% de descuento en la compra de una entrada por partido.

Afición en Mestalla / EFE

Partidos clave para la salvación

Al Valencia se le ha olvidado ganar los partidos de Mestalla y esos son, precisamente, los compromisos en los que se debe amarrar la permanencia. Los de Corberán no han ganado ninguno de los últimos tres partidos disputados en casa ante Sevilla, Mallorca y Elche y el equipo ha caído poco a poco hasta los puestos de descenso. La última victoria en Mestalla fue en noviembre en el derbi valenciano contra el Levante.

Con el equipo de nuevo en una situación crítica a nivel clasificatorio, recuperar la senda de la victoria en casa y establecer un buen ritmo de puntos como local se antoja como el primer paso para que la plantilla saque al Valencia del pozo en el que se ha metido. Tras la visita a Getafe este domingo, el próximo partido del cuadro valencianista en Mestalla será ante el Espanyol.