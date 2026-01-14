La afición, pilar del Valencia CF: sexto en el ranking de audiencias de LaLiga

Más allá del apoyo en el interior de Mestalla, la afición del Valencia CF se ha consolidado desde diversos puntos de vista como el gran pilar que sustenta el club mientras lo gobierna la administración Lim. Asistencia media, ingresos a partir del crecimiento en el número de abonados, venta de entradas en el 'match day'... y también seguimiento desde el sofá de casa. Según un informe de Barlovento Comunicación, consultora audiovisual y digital, la valencianista es la entidad de LaLiga con mejor diferencia positiva entre su posición en el ranking de audiencias y su lugar en la clasificación deportiva tras la conclusión de la primera vuelta.

El salto del Valencia, decimoctavo y en zona de descenso, es de hasta 12 puestos a la hora de analizar la capacidad de reunir espectadores en torno a la televisión. En términos de seguimiento televisivo, podría decirse que el seis veces campeón de Liga estaría en zona europea, incluso, con opciones de alcanzar la cuarta plaza de Champions que sería para el Real Betis. De hecho, en este terreno se ha experimentado una mejora en relación a las cifras del final del curso anterior.

Espectadores únicos por partido en la primera vuelta, según el informe de la consultora / Barlovento Comunicación

Los valencianistas son el sexto equipo más visto de la competición, con una media de 661 000 televidentes cada jornada, superado por el Athletic Club (665 000), el Betis (743 000), Atlético (965 000), Real Madrid (1 656 000) y el FC Barcelona (1 658 000). Es decir, su masa social mantiene al Valencia, un grande por historia, dimensión y seguimiento en el orden nacional e internacional, al lado o cerca del resto de históricos. Además, abre una pregunta inmediata: ¿Dónde podría estar hoy la entidad de Mestalla si durante más de una década hubiese estado liderado por una gestión normalizada que no lo hubiese extraído de la élite del fútbol español?

Más espectadores de media por partido que el Villarreal CF

A diferencia del Valencia, el Villarreal CF registra la mayor desescalada con seis puestos por debajo de su tercera posición real en la clasificación. Los amarillos registran una media de audiencia de 627 000 espectadores. Más abajo se hallan el Elche CF -decimotercero, con 597 000- y el Levante UD, penúltimo, con 520 000, solo por delante del RCD Mallorca (505 000).

Audiencia de espectadores únicos acumulados en las 19 jornadas / Barlovento Comunicación

Bajada en la audiencia acumulada

En cuanto a la audiencia acumulada -número de espectadores que vieron en algún momento algún partido del equipo-, los valencianistas caen a la decimotercera plaza de 'LaLiga de las audiencias' con 4,2 millones de telespectadores. Una lista en la que le superan, entre otros, el Villarreal, decimoprimero con 4,4 millones de usuarios, y el Elche, décimo con 4,43 millones. Aquí, Barcelona y Madrid continúan al frente con 7,8 millones para los 'blaugranes' y 7,6 para los blancos. El Rayo Vallecano es la revelación, quinto con 4,6 millones de espectadores totales.

Barcelona y Real Madrid copan los diez partidos con más espectadores

Por último, un indicador de la pérdida de peso del club de Mestalla en todo el territorio nacional se refleja en la inexistencia en el top 10 con mayores audiencias de la primera vuelta de un partido con la participación de los de Carlos Corberán, aquí el ranking está copado en exclusividad por encuentros de Real Madrid y Barça. El más seguido hasta ahora fue el Clásico ganado por los madridistas del 26 de octubre en el Bernabéu, que aglutinó en las pantallas a cerca de tres millones de personas (2 945 000).

Top 10 de los partidos de la Liga más vistos en la primera vuelta / Barlovento Comunicación

Los partidos de LaLiga EASports promedian 728 000 espectadores únicos en la primera vuelta. Además, han logrado una cobertura total de 11,9millones.