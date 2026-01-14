Buenas noticias en el Valencia CF antes del duelo de Copa en Burgos

El Valencia CF completó este miércoles en la Ciutat Esportiva de Paterna la sesión de entrenamiento antes de viajar mañana a Burgos, donde este jueves por la noche (21:00 horas) se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, en una ronda de octavos que deparó anoche los primeros clasificados. El entrenamiento del conjunto de Carlos Corberán marcado por novedades positivas que refuerzan la confianza del cuerpo técnico en un momento muy delicado de la temporada.

La principal noticia llegó con el regreso de José Luis Gayà y César Tárrega, que volvieron a ejercitarse con el grupo y apuntan a estar disponibles para este decisivo compromiso copero. Ambos futbolistas completaron el trabajo junto al resto de sus compañeros, dejando atrás sus leves molestias y ofreciendo alternativas al técnico en dos posiciones sensibles del equipo tras la gestión de esfuerzos que ha hecho con ellos el 'staff' de Corberán.

Las bajas esperadas y presencia de canteranos

Mientras tanto, Mouctar Diakhaby, Thierry Correia y Julen Agirrezabala continúan con sus procesos de recuperación y realizaron trabajo específico al margen, centrados en volver en las mejores condiciones posibles. No obstante, de todos es sabido que 'Diakha' no lo hará ya está campaña y el club busca urgentemente reforzar el eje de la zaga en este mercado de invierno. Por su parte, deberán pasar más de 5-6 semanas para que tanto el portero como el lateral derecho recuperen las opciones de volver a competir con el equipo en la Liga.

El resto de la plantilla llevó a cabo una sesión normal sobre el césped, con ejercicios tácticos y de activación, en un ambiente de concentración máxima. Otro hecho noticioso fue la presencia de canteranos en la sesión, todos ellos jugadores de zona defensiva ante los problemas que acumula el equipo en estas demarcaciones.

Así, los jóvenes Vicent Abril (portero) y los centrales Rubén Iranzo y Alejandro Panach se ejercitaron con el primer equipo con altas opciones de entrar en la citación y acompañar a la expedición a Burgos. En cambio, el entrenador sigue sin contar con futbolistas de ataque del filial. Víctor Fernández, mediapunta de 18 años que está liderando la reacción del Mestalla con goles y desborde, no ha contado en los entrenamientos durante la semana.

Con la cabeza dividida entre Copa y Liga

Sin poder olvidarse de la Liga, donde el Valencia atraviesa un momento dramático en zona de descenso, el equipo tiene activado el 'modo Copa'. El encuentro en El Plantío representa una oportunidad para cambiar la dinámica, ganar confianza y seguir avanzando en una competición que históricamente ha sido especial para el club de Mestalla.

El duelo ante el Burgos CF se presenta como una prueba exigente, pero el Valencia llegará con buenas sensaciones tras una sesión que dejó novedades alentadoras y la sensación de que el equipo quiere agarrarse a la Copa como punto de apoyo en una temporada cargada de dificultades.